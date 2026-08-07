La mañanera de Claudia Sheinbaum, 7 de agosto de 2026

Ante las declaraciones el exembajador estadounidense en México, Ken Salazar, sobre que el tema de Ismael Zambada García, alias “Mayo”, debe de dejar de abordarse y darlo como un triunfo en materia de seguridad para México, la presidenta manifiesta que no es un tema que debe dejarse de lado, dado que para el Gobierno de México debe de clarificarse cómo se dio la detención y si hubo injerencia por parte de Estados Unidos.

Reitera que en la relación con Estados Unidos se deben de garantizar los siguientes principios:

– Respeto a la soberanía y la integridad territorial

– Responsabilidad compartida y diferencial

– Respeto y confianza mutua

– Cooperación sin subordinación