La mañanera de Claudia Sheinbaum, 7 de agosto de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este viernes 31 de julio de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 31 de julio de 2026
Concluye la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Salón Tesorería, en Palacio Nacional.
Presentación de la sección Suave Patria.
Ante las críticas de organizaciones ambientales de hacer uso del fracking, Sheinbaum Pardo manifiesta que la motivación de utilizarlo es para que México tenga soberanía energética.
Adelanta que está próximo a firmarse el acuerdo entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). Además, precisa que va a considerar la invitación de su homólogo de Brasil, Lula da Silva, para visitar la nación sudamericana.
Sobre el aguacate michoacano y la suspensión de su exportación a Estados Unidos, menciona que hoy hay una reunión con la Embajada estadounidense para fortalecer la seguridad en la que estarán presentes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), entre otras.
Ante las declaraciones el exembajador estadounidense en México, Ken Salazar, sobre que el tema de Ismael Zambada García, alias “Mayo”, debe de dejar de abordarse y darlo como un triunfo en materia de seguridad para México, la presidenta manifiesta que no es un tema que debe dejarse de lado, dado que para el Gobierno de México debe de clarificarse cómo se dio la detención y si hubo injerencia por parte de Estados Unidos.
Reitera que en la relación con Estados Unidos se deben de garantizar los siguientes principios:
– Respeto a la soberanía y la integridad territorial
– Responsabilidad compartida y diferencial
– Respeto y confianza mutua
– Cooperación sin subordinación
Precisa que los acuerdos voluntarios, como el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), así como los establecidos con gasolineros, estaciones de servicio y productores de jitomate, han sido pilares para contener el aumento de la inflación y mantener estabilidad en los precios de diversos productos y servicios. Subraya que sin estos acuerdos, la inflación se ubicaría al doble de lo que se encuentra.
La mandataria federal recuerda que el anterior gobierno de Perú decidió de manera unilateral romper relaciones con México, pero con el triunfo de Keiko Fujimori en las elecciones de la nación sudamericana, ella misma toma la iniciativa de llamar al Gobierno de México para solucionar el tema de Betssy Chávez, otorgarle el salvoconducto y así restablecer las relaciones diplomáticas con México.
Sostiene que más allá de temas políticos con los gobiernos de otros países, es importante que México tenga relaciones diplomáticas con el mundo; sin embargo, manifiesta que con el gobierno de Ecuador es diferente, puesto que ellos invadieron la Embajada de México, lo que considera un agravio a la soberanía de México.
Afirma que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) han intervenido de manera activa ante los derrames de hidrocarburos registrados.
Adelanta que el próximo martes, además de que el Gabinete de Seguridad dará a conocer los datos de julio en materia de seguridad, se tratará el tema de robo en carreteras y su disminución.
Sheinbaum Pardo indica que en 2025 llegaron cinco aeronaves para Mexicana, la aerolínea del Estado; en 2026 se tienen contempladas siete más, mientras que para 2027 se prevé la llegada de otras ocho.
Adelanta que la próxima semana acudirá el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, para hablar sobre los resultados de la delegación mexicana en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y espera que medallistas mexicanos puedan estar presentes.
Afirma que la detención del exmandatario de Guerrero representa un paso para alcanzar la justicia y está sustentada en investigaciones y evidencia científica.
Precisa que las autoridades cuentan con con evidencias sólidas contra Ángel Aguirre gracias a las carpetas de investigación y a evidencia que no había sido tomada en cuenta.
Señala que constantemente se reúne con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y precisa que a finales de este mes le corresponde reunirse con ellos para darles a conocer los avances de la investigación del caso.
Sobre la detención del exgobernador Ángel Aguirre, a quien se le acusa de ocultar y destruir evidencia del caso Ayotzinapa, la jefa de Estado evita dar detalles porque, explica, es parte de un proceso, además de que, afirma, le corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR).
La presidenta Claudia Sheinbaum destaca que lo importante del concurso México Canta es que los participantes sean ejemplo para otros jóvenes.
Presenta un video de los semifinalistas mexicanos del concurso México Canta.
Además, cada uno realiza una breve presentación en la conferencia mañanera.
Da a conocer cómo se dio el proceso de selección, el cual se realizó del 15 de junio al 23 de julio de 2026:
También anuncia las fechas y sedes de las semifinales:
Además, presenta a los participantes de México y Estados Unidos que están en las semifinales del concurso:
Por último, da a conocer el calendario general a partir de las semifinales:
En su intervención en la mañanera, Claudia Curiel, secretaria de Cultura, habla sobre los avances de México Canta y presenta a los semifinalistas del programa.
Señala que en esta edición se registraron a México Canta un total de 16 mil 289 participantes: 10 mil 528 de México y 5 mil 761 de Estados Unidos.
Los estados de mayor participación fueron:
– México: Estado de México, con 2 mil 130; CDMX, con mil 913; y Jalisco, con 952
– EE . UU.: California, con mil 284; Texas, con mil 40; e Illinois, con 380
En su intervención en la mañanera, Víctor Hugo Borja Aburto, director general de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), habla sobre los análisis de ciclosporiasis en México y la situación epidemiológica en Estados Unidos.
También informa sobre la situación epidemiológica en Estados Unidos tras el brote de salmonelosis.
Kershenobich reitera que la infección ocurre principalmente por el consumo de frutas, verduras o agua contaminada, por lo que recomienda:
– Lava las frutas y verduras con agua limpia y potable antes de consumirlas, perlarlas o cocinarlas
– Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes de preparar alimentos, antes de comer y después de usar el baño
– Consumir agua potable o hervida
Señala que las acciones para la prevención de la enfermedad son:
– México: COFEPRIS / SENASICA – Estados Unidos: FDA
– Cultivo: Producción agrícola primaria (SENASICA)
– Empaque: Manejo y control epidemiológico y sanitario (DGE – COFEPRIS)
– Distribución: Productos frescos y mínimamente procesados
Por último, manda un mensaje: no hay brote activo de ciclosporiasis en México.
El funcionario federal menciona que al 31 de julio de 2026 se tienen registrados 33 casos a nivel nacional, lo que equivale al 0.00002% de la población.
Subraya que cada año se registran casos en México, pero sostiene que ello no constituye un brote o una señal de alarma.
En su intervención en la mañanera, David Kershenobich, secretario de Salud, explica sobre la ciclosporiasis.
Menciona que es una infección intestinal causada por un parásito (cyclospora), es tratable y es de muy baja mortalidad.
Precisa que los síntomas son:
– Diarrea explosiva
– Pérdida de apetito
– Dolor de abdomen
– Náuseas o vómito
– Debilidad
– Inflamación intestinal
– Presencia de gases
– Cansancio
– Fiebre
– Pérdida de peso
Estos síntomas, precisa, empiezan entre 2 a 14 días después de consumir alimentos o agua contaminada.
Indica que hay diversos tipos de cyclospora, pero sólo la cyclospora cayetanesis afecta a los humanos. Resalta que es un parásito que está presente en todo el mundo y que ocurre de manera recurrente.
Entre mayo y agosto, sostiene, todos los años se registran casos en Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Asia, África y Asia.
Señala que la detección más certera es a través de pruebas moleculares de PCR.
La mandataria federal presenta los temas que se abordarán en la mañanera:
– Explicación sobre la ciclosporiasis, que provoca la diarrea explosiva
– Presentación de los finalistas del concurso México Canta
– Sección Suave Patria
Adelanta que con esta decisión del Gobierno de Perú se restablecerán las relaciones con la nación sudamericana y afirma que su administración continuará en la defensa el expresidente Pedro Castillo, algo que ya se le dio a conocer al gobierno de Keiko Fujimori.
Previo a dar a conocer los temas de la mañanera, la mandataria federal destaca que la inflación anual baja a 3.12%. Señala que en junio estaba en 3.37.
Además, informa que Betssy Chávez, quien fue presidenta del Consejo de Ministros del gobierno del expresidente Pedro Castillo y se mantuvo por varios meses en la Embajada de México en Perú, está a punto de aterrizar en México, luego de que se le otorgó el salvoconducto.
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Salón Tesorería, en Palacio Nacional.
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