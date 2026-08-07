¿Hackearon al INAH? Instituto detecta actividad irregular y presenta denuncia ante la FGR

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INAH detecta actividad irregular. Foto: Shutterstock

El INAH informó que detectó actividad irregular asociada con una cuenta con privilegios de administrador, luego de que se difundiera información sobre un presunto hackeo a sus sistemas y la supuesta filtración de documentos de estudiantes con becas. Dijo también que ya interpuso una denuncia penal ante la FGR.

El caso fue difundido por el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, quien señaló en redes sociales que un grupo de hackers habría vulnerado los sistemas del Instituto Nacional de Antropología e Historia y habría filtrado 1.2 gigabytes de documentos confidenciales.

De acuerdo con la información difundida, entre los documentos presuntamente expuestos se encuentran actas de nacimiento, identificaciones, CURP, comprobantes de domicilio y estados de cuenta.

Ante esta información, el INAH informó inicialmente que realizaba los análisis técnicos correspondientes para determinar la situación relacionada con el presunto incidente de seguridad informática.

Con relación a la información difundida sobre un presunto incidente de seguridad informática en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se indica que se realizan los análisis técnicos correspondientes para determinar la situación.



Seguiremos informando. — INAH (@INAHmx) August 6, 2026

Posteriormente, el Instituto dio a conocer los resultados de la revisión de sus sistemas, servidores y equipos de cómputo.

INAH descarta vulneración de sus sistemas

El INAH informó que activó su protocolo de gestión de incidentes cibernéticos para revisar su infraestructura tecnológica después de que se difundiera el presunto hackeo.

Las acciones de revisión y análisis, señaló el Instituto, permitieron determinar que no existen indicios de una vulneración a los sistemas institucionales.

Sin embargo, durante las revisiones se detectó actividad irregular relacionada con el uso de una cuenta que contaba con privilegios de administrador.

#INAHInforma | El INAH informa que, tras activar los protocolos de atención ante un incidente de seguridad informática, continúa reforzando sus mecanismos de protección y colaborando con las autoridades competentes. pic.twitter.com/THaJgSKjgU — INAH (@INAHmx) August 7, 2026

El INAH señaló que desde esa cuenta obtuvo evidencia de la presunta extracción de información de forma indebida.

La institución no identificó en su comunicado a la persona que habría utilizado la cuenta ni precisó quién sería responsable de la presunta extracción de información.

El Instituto tampoco confirmó en el comunicado que los sistemas institucionales hubieran sido vulnerados mediante un ataque informático.

INAH presenta denuncia ante la Fiscalía General de la República

Tras detectar la actividad irregular, el INAH informó que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La institución indicó que dará continuidad a las acciones legales para determinar quién resulta responsable de los hechos relacionados con la presunta extracción de información.

El Instituto también señaló que mantendrá informada a la comunidad estudiantil sobre los avances de la investigación, siempre que la difusión de esos datos no comprometa las diligencias que se encuentran en curso.

En materia de seguridad informática, el INAH informó que continúa con la implementación de acciones para fortalecer los mecanismos de:

Monitoreo de sus sistemas

Detección de incidentes

Respuesta ante incidentes cibernéticos

Mitigación de riesgos

Protección de datos personales

La información proporcionada por el Instituto establece que la revisión de sus servidores, sistemas y equipos de cómputo no encontró indicios de una vulneración a los sistemas institucionales.

El pronunciamiento ocurrió después de que se difundiera el señalamiento sobre un presunto hackeo al INAH y la supuesta filtración de 1.2 gigabytes de documentación relacionada con estudiantes con becas.

El Instituto indicó que la investigación continuará y que las autoridades determinarán quién resulta responsable de la presunta extracción de información detectada mediante el análisis de una cuenta con privilegios de administrador.

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