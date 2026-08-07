Perú y México reanudan relaciones diplomáticas tras más de tres años de tensión

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Fotos: Reuters / Cuartoscuro

Perú y México anunciaron este viernes el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, que permanecían deterioradas desde finales de 2022 tras el otorgamiento de asilo por parte del Gobierno mexicano a la exprimera ministra peruana Betssy Chávez.

Mediante sus comunicados, ambos gobiernos confirmaron la reanudación de los vínculos diplomáticos y también informaron que el Gobierno peruano concedió un salvoconducto para que Chávez pudiera viajar a territorio mexicano.

Betssy Chávez salió de Perú rumbo a México

El Gobierno de Perú precisó que la entrega del salvoconducto no modifica la situación judicial de la exfuncionaria y señaló que mantiene el derecho de solicitar su extradición en caso de ser requerida por las autoridades del país.

La medida, indicó Lima, se apega a los tratados internacionales aplicables entre ambas naciones.

El canciller peruano, Carlos Espá, informó que Betssy Chávez abandonó Perú poco antes de la medianoche del jueves con destino a México y que realizó el viaje en buenas condiciones de salud.

Por su parte, el Gobierno de México informó que Betssy Chávez, quien se desempeñó como presidenta del Consejo de Ministros durante el Gobierno del expresidente Pedro Castillo y permaneció durante varios meses asilada en la Embajada de México en Lima, está por arribar a territorio mexicano tras recibir el salvoconducto otorgado por las autoridades peruanas.

Chávez enfrenta un proceso judicial en Perú

La ex primera ministra es investigada por la justicia peruana por los presuntos delitos de conspiración contra el Estado y participación en el intento del entonces presidente Pedro Castillo de disolver el Congreso a finales de 2022.

Tras esos acontecimientos, el Gobierno mexicano le concedió asilo político, decisión que provocó un fuerte deterioro en la relación bilateral.

Relación diplomática permanecía limitada desde 2023

Desde inicios de 2023, México y Perú permanecían sin embajadores como consecuencia de las diferencias surgidas tras la destitución de Pedro Castillo.

Mientras el Gobierno de México sostuvo que el exmandatario era un preso político, las autoridades peruanas defendieron la actuación de sus instituciones tras la crisis política que derivó en su salida del poder.

Con el anuncio de este viernes, ambos países acordaron retomar formalmente sus relaciones diplomáticas y reactivar el diálogo entre sus gobiernos.

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