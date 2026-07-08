Las de hoy | 8 de julio de 2026

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El Universal: Bajo llave hasta 2031, declaración de Rocha Moya



La Fiscalía General de la República reservó por cinco años el cuestionario aplicado en mayo pasado al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al considerar que su difusión podría afectar las líneas de investigación relacionadas con los presuntos nexos con el narcotráfico señalados por Estados Unidos.



Bajo llave hasta 2031, declaración de Rocha Moya La Fiscalía General de la República reservó por cinco años el cuestionario aplicado en mayo pasado al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al considerar que su difusión podría afectar las líneas de investigación relacionadas con los presuntos nexos con el narcotráfico señalados por Estados Unidos. Reforma: Blinda la 4T a Rocha; opacan reportes de Estados Unidos



El Gobierno federal reservó por cinco años la información compartida entre México y Estados Unidos relacionada con el exgobernador Rubén Rocha Moya, lo que limita el acceso a los reportes sobre el caso.



Blinda la 4T a Rocha; opacan reportes de Estados Unidos El Gobierno federal reservó por cinco años la información compartida entre México y Estados Unidos relacionada con el exgobernador Rubén Rocha Moya, lo que limita el acceso a los reportes sobre el caso. Excélsior: Cae exdirector de Pemex por violencia familiar



El exdirector de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, fue detenido en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, en cumplimiento de una orden judicial emitida en Morelos por un caso de presunta violencia familiar ocurrido en marzo, cuando aún ocupaba el cargo.



Cae exdirector de Pemex por violencia familiar El exdirector de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, fue detenido en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, en cumplimiento de una orden judicial emitida en Morelos por un caso de presunta violencia familiar ocurrido en marzo, cuando aún ocupaba el cargo. Milenio Diario: Resquebrajan Estados Unidos e Irán paz sujeta de por sí con alfileres



El conflicto entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar después de que el Comando Central estadounidense atacó objetivos en Qeshm, Sirik y Bandar Abbas, tras el bombardeo contra tres buques comerciales en el Estrecho de Ormuz. En respuesta, la Guardia Revolucionaria lanzó misiles contra Kuwait y Baréin.



Resquebrajan Estados Unidos e Irán paz sujeta de por sí con alfileres El conflicto entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar después de que el Comando Central estadounidense atacó objetivos en Qeshm, Sirik y Bandar Abbas, tras el bombardeo contra tres buques comerciales en el Estrecho de Ormuz. En respuesta, la Guardia Revolucionaria lanzó misiles contra Kuwait y Baréin. La Jornada: Mintió el embajador de Estados Unidos en el caso Zambada: Sheinbaum



La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el embajador de Estados Unidos mintió respecto al caso de Ismael ‘El Mayo’ Zambada. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el Gobierno de México no establece acuerdos con grupos criminales.



Mintió el embajador de Estados Unidos en el caso Zambada: Sheinbaum La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el embajador de Estados Unidos mintió respecto al caso de Ismael ‘El Mayo’ Zambada. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el Gobierno de México no establece acuerdos con grupos criminales. El Financiero: Sin freno, exportación a Estados Unidos desde México



Las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos superaron los 54 mil millones de dólares, manteniendo una tendencia de crecimiento en los envíos de mercancías al principal mercado de destino.



Sin freno, exportación a Estados Unidos desde México Las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos superaron los 54 mil millones de dólares, manteniendo una tendencia de crecimiento en los envíos de mercancías al principal mercado de destino. El Economista: Exportaciones de México a Estados Unidos suben 17.5% en mayo; rompen récord



Las exportaciones de México a Estados Unidos alcanzaron un valor récord de 54 mil 180 millones de dólares en mayo, lo que representó un incremento anual de 17.5%.

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