La mañanera de Claudia Sheinbaum, 8 de julio de 2026

La presidenta destaca que el presentador de noticias argentino, Eduardo Feinmann, quien manifestó su odio a los mexicanos, “inventó” la versión de que la Selección de Ecuador recibió amenazas del crimen organizado.

También, destaca la relación de ese comunicólogo con el empresario Ricardo Salinas Pliego.

“Esa es la derecha. La derecha mexicana y la derecha extranjera, o de otros países (…) Es indignante, pero nada más para que vean, un presunto periodista, un pseudoperiodista, lo que dice de las y los mexicanos, y este es el aliado de la derecha mexicana, o sea, la derecha mexicana no quiere a las y los mexicanos”.