La mañanera de Claudia Sheinbaum, 8 de julio de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 8 de julio de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 8 de julio de 2026
Claudia Sheinbaum destaca que analizan medidas jurídicas para intervenir en el asesinato de un mexicano por parte del ICE en Houston, Texas.
“Nuestro objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas (…) porque no podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos”.
Asimismo, asegura que analizarán las condiciones para celebrar el Mundial de Clubes en México para el 2029, conforme a la propuesta de la Federación Mexicana de Futbol.
Destaca que falta analizar las cifras del impacto del Mundial 2026 en nuestro país.
Este día, la presidenta recibirá al presidente de Suiza, Guy Parmelin, en Palacio Nacional. Tendrán una reunión de dos horas, donde habrá empresarios interesados en invertir en México.
Claudia Sheinbaum destaca que ha aumentado la campaña en su contra a través de bots en redes sociales. Asevera que la aprobación a su gobierno, por encima del 70%, tiene que ver con “la conciencia de la gente”.
Por otra parte, la mandataria señala que es una “pena” la anulación del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para terminar la guerra.
“No solo por lo que significa una guerra, que nunca estaremos de acuerdo, sino el impacto que tiene sobre el precio de los combustibles en México y en el mundo entero”.
Destaca que su gobierno “hizo un esfuerzo muy grande” para mantener el precios de la gasolina, con la reducción del IEPS. Su objetivo es que el diesel disminuya más.
La presidenta destaca que el presentador de noticias argentino, Eduardo Feinmann, quien manifestó su odio a los mexicanos, “inventó” la versión de que la Selección de Ecuador recibió amenazas del crimen organizado.
También, destaca la relación de ese comunicólogo con el empresario Ricardo Salinas Pliego.
“Esa es la derecha. La derecha mexicana y la derecha extranjera, o de otros países (…) Es indignante, pero nada más para que vean, un presunto periodista, un pseudoperiodista, lo que dice de las y los mexicanos, y este es el aliado de la derecha mexicana, o sea, la derecha mexicana no quiere a las y los mexicanos”.
Claudia Sheinbaum cuestiona el testimonio del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien dijo en su libro que el expresidente Andrés Manuel López Obrador “temía” que el “Mayo” hablara sobre alguna relación entre ambos.
La presidenta menciona que la fuente de dicha declaración es sólo un empresario anónimo, identificado como el “susurrador”.
En cambio, Ken Salazar declaró recientemente que no tenía evidencia de esa supuesta relación.
“Le tengo respeto yo al presidente López Obrador (…) Yo no tenga a conocer que eso ocurriera. Lo que pasó en esos tiempos es que se hablaba mucho de esas preocupaciones”, precisó.
La mandataria reitera que la revisión del T-MEC por parte de Estados Unidos responde a una política proteccionista de Washington.
“Lo que puede ocurrir en los próximos diez años es que los tres países nos pongamos de acuerdo para alargarlos otros 16. En cualquier momento puede ocurrir eso”.
Con ello, rechaza que haya una incertidumbre en la relación económica de México, Estados Unidos y Canadá. Incluso, manifiesta su confianza en que el tratado se renovará en un futuro.
Claudia Sheinbaum que hay más producción de automóviles en México para el mercado interno y externo. Destaca que se exporta más del doble de la venta nacional.
Alertan fraude en servicio sobre dar de alta a trabajadores en IMSS
El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, subraya que han circulado anuncios falsos en redes sociales donde se ofrecen servicios para dar de alta a un trabajador no asegurado por una cifra mensual.
“Son información falsa y que, además, promueven fraudes (…) Las empresas no existen. Se está simulando una relación laboral y quien acepte ese trato puede cometer un delito sin darse cuenta”.
Además, Zoé Robledo subraya que el empleo formal sigue creciendo en México. Registraron 22 mil 779 mil 704 puestos de trabajo afiliados al seguro social hasta el 30 de junio. Es la cifra más alta para un mes de junio desde 1998.
Para junio, el empleo incrementó principalmente en el sector de transportes y comunicaciones, seguido del comercio, servicios financieros, tecnológicos y turísticos, así como en gobiernos y construcción, en ese orden.
Mejora de la economía mexicana
Hacienda destaca que la inflación ha bajado, pues alcanzó un 3.6% en junio de este 2026, su menor nivel en ocho meses.
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, indica que México está entre los diez países que reciben más inversión extranjera directa, según la Organización de las Naciones Unidas, Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
Asimismo, el salario mínimo encabeza los países con más aumento del salario mínimo desde el 2018.
Además, México y Estados Unidos tienen un intercambio comercial de 839 mil millones de dólares, siendo una cifra histórica.
Asimismo, las exportaciones mexicanas alcanzaron un récord de 723 mil millones de dólares hasta marzo del 2026.
Édgar Amador indica que esto refleja un incremento del índice de la actividad económica hasta abril del presente año.
Mediante un enlace, se realiza la entrega de 48 viviendas en Ciudad Valles, San Luis Potosí, como parte del programa de Viviendas para el Bienestar. La meta es construir 38 mil hogares en esa zona.
Inicia la conferencia de prensa mañanera de Claudia Sheinbaum de este 8 de julio.
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