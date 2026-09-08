Las de hoy | 8 de septiembre de 2026

GENERANDO AUDIO...

Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 8 de septiembre de 2026

El Universal: México se rezaga en matemáticas y lectura: PISA

México registró retrocesos en matemáticas y lectura en la prueba PISA 2025 de la OCDE, mientras que en ciencias mostró una ligera mejoría. El informe internacional revela, además, que sólo uno de cada 200 estudiantes mexicanos alcanzó los niveles más altos de desempeño en al menos una de las 3 materias, frente a casi 12 de cada 100 alumnos, en promedio, en los países de la organización.

Reforma: Exhibe PISA fracaso educativo en México

Reporta prueba un retroceso en los últimos 25 años. En matemáticas logran 388 puntos; países de OCDE, 463, y chinos, hasta 612.

Milenio Diario: Robo de información reservada, imputa fiscal a hermanos Farías

Godoy revela hallazgo de una bodega de Manuel Roberto, exmando naval, con objetos de lujo, listas de aduanas, expedientes de personal y armas, pero nada actualiza sobre el exsecretario de Marina.

Excélsior: Los Farías autorizaban buques con huachicol

Poseían documentos clasificados. La FGR halló evidencias que ligan a los exmandos navales con una red de contrabando de hidrocarburos; Roberto Farías gestionaba ascensos que facilitaban su operación.

La Jornada: México no será colonia de ningún país: Sheinbaum

Trump difundió mapa con bandera estadounidense. En sus amagos expansionistas agregó a Norteamérica, las Antillas, Islandia, Groenlandia y parte de Centroamérica.

El Financiero: Brent apunta a 100 dólares; Irán dice acercarse a pacto con Omán

Reanudación de enfrentamientos por control de Ormuz impulsa petroprecios al alza.

El Economista: Producción de autopartes facturó 63,833 mdd el I semestre, cifra récord

Creció 9.09% comparado con ese lapso del 2025.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.