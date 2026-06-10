Las tarifas domésticas de CFE van de 1 a 4 pesos por kWh en junio de 2026

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Foto: Cuartoscuro

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer las tarifas domésticas vigentes para junio de 2026. El monto que pagará cada usuario dependerá de la tarifa asignada a su domicilio y del consumo registrado en el recibo de luz.

Las tarifas domésticas se clasifican en los esquemas 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, que varían según las temperaturas promedio de cada región del país. Además, existe la tarifa DAC para usuarios de alto consumo.

¿Cuánto cuesta el recibo de luz de CFE en junio de 2026?

Para la Tarifa 1, aplicable a hogares que no cuentan con subsidios por altas temperaturas, los costos por kilowatt-hora (kWh) son:

Consumo básico: 1.125 pesos por los primeros 75 kWh

1.125 pesos por los primeros 75 kWh Consumo intermedio: 1.369 pesos por los siguientes 65 kWh

1.369 pesos por los siguientes 65 kWh Consumo excedente: 4.004 pesos por cada kWh adicional

El consumo mínimo mensual equivale a 25 kWh.

Tarifas con subsidio por calor

Las tarifas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F se aplican en localidades donde las temperaturas de verano son más elevadas.

Durante junio de 2026, fuera de la temporada de verano, mantienen los siguientes precios:

Consumo básico: 1.125 pesos por kWh

1.125 pesos por kWh Consumo intermedio: 1.369 pesos por kWh

1.369 pesos por kWh Consumo excedente: 4.004 pesos por kWh

La diferencia entre cada tarifa está en la cantidad de energía subsidiada antes de pasar al consumo excedente.

Por ejemplo:

Tarifa 1A: hasta 150 kWh entre básico e intermedio

hasta 150 kWh entre básico e intermedio Tarifa 1B y 1C: hasta 175 kWh

hasta 175 kWh Tarifa 1D, 1E y 1F: hasta 200 kWh

¿Cómo calcular cuánto pagarás?

Para estimar el costo de tu recibo:

Revisa cuántos kWh consumiste Identifica la tarifa que aparece en tu recibo Multiplica los bloques de consumo por la cuota correspondiente

Por ejemplo, un usuario de Tarifa 1 que consume 100 kWh pagaría:

75 kWh x 1.125 = 84.37 pesos

25 kWh x 1.369 = 34.22 pesos

Total aproximado: 118.59 pesos, sin considerar impuestos ni otros cargos.

¿Qué tarifa tiene tu hogar?

La tarifa asignada por la Comisión Federal de Electricidad depende de la temperatura promedio de la localidad donde se ubica el servicio eléctrico. Esta información puede consultarse directamente en el recibo de luz.

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