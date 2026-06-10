Roberto Lazzeri rinde protesta como embajador de México en Estados Unidos

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Foto: Secretaría de Relaciones Exteriores

El nuevo embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri Montaño, aseguró que trabajará con “cabeza fría” para convencer a la administración de Donald Trump de que el T-MEC sigue siendo beneficioso para México, Estados Unidos y Canadá, en medio de las negociaciones para revisar el acuerdo comercial.

Durante su protesta como embajador de México en Estados Unidos, el diplomático afirmó que México mantendrá una estrategia de diálogo y convencimiento durante las próximas rondas de negociación previstas para junio y julio.

📸 La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó este miércoles los nombramientos realizados por la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) a favor de Alicia Buenrostro (@ABuenrostroMass) como embajadora en Países Bajos; de Pedro Blanco como embajador en la India,… pic.twitter.com/t5L8C6auNh — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 10, 2026

Roberto Lazzeri defiende los beneficios del T-MEC

Lazzeri señaló que el Gobierno mexicano está convencido de que el tratado fortalece a toda la región de Norteamérica y ayuda a mejorar la competitividad económica.

“Cabeza fría ante todo”, expresó el embajador al referirse a las conversaciones que sostendrán ambos países en las próximas semanas.

Explicó que México buscará demostrar que el acuerdo comercial genera beneficios compartidos y que la integración económica entre los tres socios sigue siendo una ventaja frente a otras regiones del mundo.

Advierte efectos de los aranceles en Estados Unidos

El diplomático también consideró que algunos indicadores de inflación en Estados Unidos reflejan los efectos de la política arancelaria impulsada por Washington.

En ese contexto, sostuvo que México aporta valor y competitividad a la economía estadounidense mediante las cadenas de suministro regionales.

“Norteamérica es más fuerte con este tratado”, afirmó, al destacar la complementariedad de los mercados de la región.

Plan México, la apuesta económica del Gobierno

Lazzeri subrayó que México cuenta con una estrategia propia de desarrollo económico a través del Plan México, enfocado en la reindustrialización, el fortalecimiento de la producción nacional y la reducción de la dependencia de importaciones.

Según explicó, varios de esos objetivos coinciden con la narrativa económica promovida por la administración de Trump para impulsar la manufactura y la producción interna.

Habla sobre extradiciones y cooperación bilateral

Respecto a los casos de funcionarios mexicanos requeridos por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado, el embajador indicó que los procesos de extradición forman parte de la relación cotidiana entre ambos países.

Señaló que actualmente existen intercambios de información y solicitudes adicionales por parte de autoridades estadounidenses, por lo que será necesario esperar la respuesta oficial del Departamento de Estado.

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