Vinculan a proceso a excolaborador de García Luna por peculado y delincuencia organizada

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Antonio “N”, excolaborador de García Luna. Foto: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Antonio “N”, exfuncionario federal y excolaborador de Genaro García Luna, por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y peculado relacionados con un supuesto desvío millonario de recursos públicos.

De acuerdo con la FGR, un juez de control determinó iniciar proceso penal contra el exservidor público y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, además de fijar un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

FGR acusa desvío de más de 5 mil millones de pesos

Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) señalan que Antonio “N” habría participado en una red presuntamente encabezada por Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón.

Según las indagatorias, esta estructura involucraría a familiares, colaboradores y socios de diversas empresas que habrían utilizado contratos simulados y compañías fachada para desviar recursos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

La autoridad federal estima que el presunto daño al erario superaría los 5 mil millones de pesos.

Excolaborador de García Luna fue detenido en Ciudad de México

Antonio “N” fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en las inmediaciones de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron 2 mil 500 dólares estadounidenses y 36 mil 590 pesos mexicanos.

La FGR indicó que cuando el imputado se desempeñó como coordinador general de Centros Federales habría firmado contratos relacionados con el presunto esquema de desvío de recursos.

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