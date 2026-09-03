Reforma judicial traerá años de incertidumbre a México, advierte Javier Laynez

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Javier Laynez, ministro en retiro. Foto: Cuartoscuro

El ministro en retiro Javier Laynez advirtió, entrevista con Uno TV, que México podría enfrentar entre cinco y 10 años de incertidumbre judicial, tras la entrada en funciones de la nueva integración del Poder Judicial.

Durante el primer aniversario del Observatorio de la Justicia, Laynez consideró complicado que el nuevo sistema alcance la calidad que, con sus defectos, llegó a tener el anterior modelo judicial.

“Yo veo cinco o 10 años de incertidumbre en un poder judicial que va a ir funcionando con lo que tiene, pero que va a ser muy difícil que alcance un nivel de calidad como el que tenía con todos sus defectos”, Javier Laynez, Ministro en retiro SCJN

Laynez advierte riesgos de la reforma judicial

El exintegrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sostuvo que la reforma judicial generó riesgos de cooptación política, económica e incluso de la delincuencia.

Laynez consideró que el cambio representa un mensaje negativo tanto para México como para el exterior, al sustituir un sistema de justicia que tenía problemas por otro del que, afirmó, no existe evidencia mundial de que funcione.

“Muy mal mensaje al exterior y al interior, es un pésimo mensaje; lo que te quiero decir es que tú destruiste un sistema de justicia, con problemas, con muchas áreas de oportunidad, y lo reemplazaste por un sistema que no hay ninguna evidencia mundial que funcione”, Javier Laynez, Ministro en retiro SCJN

¿Qué papel tendrá ahora la Suprema Corte?

Laynez también cuestionó el papel que tendrá la nueva integración de la SCJN y sostuvo que el máximo tribunal dejó de funcionar como un contrapeso de los demás poderes.

Explicó que, desde su perspectiva, la falta de una mayoría legislativa suficiente para presentar determinadas acciones y el papel de la CNDH reducen las posibilidades de que la Corte actúe como contrapeso constitucional.

En este escenario, el ministro en retiro consideró que terminó la etapa de las grandes controversias constitucionales.

Laynez prevé menos casos relevantes en la Corte

Laynez señaló que la SCJN podría concentrarse en resolver amparos, mientras que temas de gran relevancia para el orden jurídico tendrían menos posibilidades de llegar a una interpretación constitucional de fondo.

Mencionó como ejemplos la prisión preventiva oficiosa y asuntos relacionados con la doble tributación.

“Ya no vas a tener controversias realmente interesantes”, Javier Laynez, Ministro en retiro SCJN

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