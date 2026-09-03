¿Por qué unos sismos activan la alerta sísmica y otros no?

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Altavoces. Foto: Cuartoscuro

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) no se activa ante todos los sismos. El sistema cuenta con una red de 96 sensores que detectan movimientos fuertes y, cuando se cumplen determinados criterios, emiten una señal mediante ondas de radio para alertar a las ciudades que cuentan con cobertura.

El tiempo de anticipación que proporciona la alerta es variable y depende de las características del sismo y de su ubicación.

¿Cuándo no suena la alerta sísmica?

De acuerdo con la información proporcionada, existen diferentes situaciones en las que un sismo no genera un alertamiento.

1. Cuando la magnitud estimada no supera los rangos de alertamiento.

Los sensores realizan una estimación inicial de la magnitud del sismo. Si esta no supera los rangos establecidos para activar el alertamiento, la señal no se emite.

2. Cuando el sismo ocurre lejos de las ciudades.

La distancia también es un factor. Cuando se trata de sismos lejanos, las ondas sísmicas pueden propagarse hasta las ciudades con una intensidad que llega a ser imperceptible.

En estos casos, el SASMEX puede alertar a los lugares más cercanos al epicentro y descartar aquellos que se encuentran más lejos.

3. Cuando el sismo se presenta lejos de los sensores.

También puede ocurrir que un sismo esté alejado de los sensores disponibles. En ese escenario, las ondas pueden ser monitoreadas como muy pequeñas o incluso el movimiento podría no ser detectado.

4. Cuando se trata de un sismo local.

Los sismos que ocurren cerca de una ciudad tampoco activan necesariamente la alerta. Esto se debe a la proximidad del epicentro: al encontrarse tan cerca, no hay tiempo suficiente para emitir el alertamiento antes de que llegue el movimiento.

¿Cómo funciona el SASMEX?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano está integrado por una red de 96 sensores. Cuando estos detectan un sismo fuerte, generan una señal que utiliza ondas de radio para alertar a las ciudades que tienen cobertura.

El sistema es manejado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), A.C.

Es importante precisar que el CENAPRED no opera ninguna alerta sísmica.

¿Qué hacer ante un sismo?

Antes: ubicar objetos que puedan caer, identificar zonas de menor riesgo y rutas de evacuación y tener preparada una mochila de emergencia.

Durante: mantener la calma, no correr, acudir a las zonas de menor riesgo, alejarse de ventanas, vidrios, espejos, puertas exteriores y paredes, además de evitar los elevadores.

Después: revisar el inmueble para detectar daños, colaborar con las autoridades, tener a la mano los números de emergencia y reportar cualquier daño al 911.

La ausencia de una alerta no significa que no haya ocurrido un sismo: el sistema tiene criterios específicos para determinar cuándo puede emitir un alertamiento y a qué ciudades puede llegar con anticipación.

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