EE. UU. ha mandado a 2 mil 900 mexicanos deportados a Centroamérica; Sheinbaum rechaza medida

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Deportados. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Un total de 2 mil 900 mexicanos han sido expulsados de Estados Unidos y fueron enviados a países de Centroamérica como Guatemala, Honduras y Costa Rica, informó Sergio Salomón Céspedes, titular del Instituto Nacional de Migración (INM).

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su rechazo a que autoridades estadounidenses envíen a connacionales a terceros países como parte de sus procesos de deportación.

Mexicanos deportados fueron enviados a Centroamérica

El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes, detalló que los mexicanos fueron trasladados desde Estados Unidos hacia distintos países centroamericanos.

“Han sido 2 mil 900 mexicanos enviados a otros países como son Guatemala, Honduras, y 20 connacionales a Costa Rica”, Sergio Salomón Céspedes, titular del INM

La cifra incluye a personas expulsadas de territorio estadounidense por situación migratoria irregular, quienes en lugar de ser trasladadas directamente a México fueron enviadas a otros países de la región.

Sheinbaum señaló que México mantiene comunicación con los gobiernos de esos países para facilitar el regreso de los connacionales.

Sheinbaum rechaza expulsiones a terceros países

La presidenta afirmó que “no hay razón” para que Estados Unidos envíe a mexicanos a otro país de Centroamérica.

“No hay razón para envíen connacionales a Centroamérica. Ninguna razón”, Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Explicó que el Gobierno de México manifiesta su inconformidad ante esta práctica y mantiene acuerdos con los países involucrados para que los connacionales puedan regresar al territorio mexicano lo antes posible.

“De inmediato que llegan tenemos un acuerdo con estos países y nuestros Consulados están pendientes en el momento en que llegan, los recibe el Consulado y tenemos contratado un vehículo para que puedan venir de inmediato a México y aquí se les atiende con México te abraza”, Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El Gobierno mexicano continuará dando seguimiento a los casos de mexicanos expulsados a Centroamérica y gestionando su retorno.

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