¿Necesitas renovar tu licencia federal? Estas son las sedes para hacer el examen médico

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examen para licencia federal. Foto: Cuartoscuro

Si todavía no obtienes o renuevas tu licencia federal de conductor, checa esto porque hay nuevas fechas y sedes para realizar el Examen Psicofísico Integral (EPI), según lo publicado este día en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Este examen es necesario para obtener la Constancia de Aptitud Psicofísica, requisito para tramitar la expedición o renovación de la licencia federal digital de conductor.

La medida está dirigida al personal que interviene en la operación, conducción o auxilio del autotransporte federal en vías generales de comunicación terrestre.

¿Dónde y cuándo serán las Jornadas de Medicina Preventiva?

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) amplió las Jornadas de Medicina Preventiva en el Transporte y estableció tres sedes. Las fechas son:

Pachuca, Hidalgo: del 5 al 31 de agosto de 2026.

del 5 al 31 de agosto de 2026. Veracruz: del 1 al 22 de septiembre de 2026.

del 1 al 22 de septiembre de 2026. Villahermosa, Tabasco: del 1 al 22 de septiembre de 2026.

El horario de atención será de 08:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes, excepto los días inhábiles.

Pachuca

Unidad Médica Pachuca

Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 3702, Km 12, colonia Ex-Hacienda Coscotitlán, Pachuca, Hidalgo, C.P. 42080.

Fecha: del 5 al 31 de agosto de 2026

Veracruz

Unidad Médica Veracruz

Callejón César Luna Bauza s/n, colonia Ylang Ylang, C.P. 94298, Boca del Río, Veracruz.

Fecha: del 1 al 22 de septiembre de 2026.

Villahermosa

Unidad Médica Villahermosa

Privada del Caminero No. 17, colonia 1ro. de Mayo, C.P. 86190, Villahermosa, Tabasco.

Fecha: del 1 al 22 de septiembre de 2026.

#19deAgosto2026 Se amplía la Jornada de Medicina Preventiva en el Transporte en las unidades médicas que se indican.

👉 https://t.co/jq0nIns5Bb — Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) August 19, 2026

¿Qué examen puedes realizar?

Durante estas jornadas se podrán solicitar Examen Psicofísico Integral para Expedición, Revalidación o Revaloración.

El examen se realizará el mismo día en que inicie el trámite.

La Constancia de Aptitud Psicofísica también podrá ser expedida ese mismo día, siempre que la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte revise, valide y estudie la documentación médica requerida.

Con esta constancia, el personal podrá continuar el trámite ante la Dirección General de Autotransporte Federal para obtener o renovar su licencia federal digital de conductor.

¿Qué documentos debes llevar?

La SICT establece que las personas que soliciten el examen deberán presentar:

Documentación personal:

Identificación oficial

Comprobante de pago

Documentación médica:

Electrocardiograma expedido por un laboratorio certificado

Estudios de glucosa sérica y hemoglobina glucosilada expedidos por un laboratorio certificado

Reporte de agudeza visual con una antigüedad no mayor a 30 días

Carta responsiva firmada

Si utilizas lentes, deberás llevarlos durante la práctica del examen.

¿Qué pasa después del examen?

Durante la jornada, personal médico de la DGPMPT realizará la toma de signos vitales y la valoración psicofísica.

Si la documentación médica es revisada y validada y el resultado de la evaluación es procedente, se expedirá la Constancia de Aptitud Psicofísica.

La constancia tendrá la vigencia establecida en el Reglamento del Servicio de Medicina Preventiva en el Transporte y servirá para los trámites relacionados con la obtención o renovación de la licencia federal digital de conductor.

Importante

El acuerdo entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

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