¿Quién es “Tío Lako”, jefe regional del CJNG y objetivo del operativo que dejó 9 detenidos en Michoacán?

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“Tío Lako” habría coordinado narcobloqueos. Foto: Cuartoscuro

El Gabinete de Seguridad informó sobre un operativo realizado en Tanhuato, Michoacán, cuyo objetivo era capturar a Heraclio “N”, alias “Tío Lako”, identificado por las autoridades como uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región.

Aunque el presunto líder criminal no fue detenido, el despliegue dejó nueve personas capturadas, entre ellas Marisol “N” y Lourdes “N”, señaladas por las autoridades como hija y pareja sentimental de Heraclio “N”, respectivamente.

¿Quién es el “Tío Lako”?

De acuerdo con autoridades de seguridad, Heraclio “N”, conocido como “Tío Lako”, es considerado un jefe regional del CJNG con influencia en la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco.

Se le atribuye el control de células armadas que operan en municipios cercanos a la frontera entre ambas entidades y que mantienen presencia en corredores estratégicos de la región.

También ha sido vinculado por las autoridades con hechos de violencia registrados en esa zona, así como con bloqueos carreteros ocurridos tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “Mencho”, en febrero de 2026.

Lo señalan como uno de los cuadros más importantes del CJNG

Reportes de seguridad ubican al “Tío Lako” como uno de los principales mandos de una célula identificada como “Los Guerreros”, con operaciones en el municipio de Tanhuato.

Además de las actividades relacionadas con la seguridad de la organización criminal, especialistas han señalado que estaría involucrado en operaciones de huachicol y en la coordinación de actividades del grupo en distintas zonas de Michoacán.

Tras la muerte del “Mencho”, diversas versiones lo mencionaron como uno de los perfiles con mayor influencia dentro de la estructura del CJNG.

Uno TV documentó la presencia de sus convoyes

En grabaciones difundidas por Uno TV, se documentó la presencia de convoyes armados presuntamente vinculados a esta estructura criminal circulando por carreteras de la región.

Reportes también mostraron bloqueos en vías de comunicación y eventos organizados en comunidades bajo influencia del grupo, donde se realizaron entregas de apoyos y actividades públicas.

El operativo derivó en narcobloqueos

La capacidad operativa atribuida al “Tío Lako” volvió a quedar en evidencia tras el desplegado de fuerzas federales en Tanhuato.

Después del intento de captura se registraron más de 24 bloqueos simultáneos y la quema de vehículos en distintos puntos de Michoacán y Jalisco, lo que obligó a las autoridades a activar el Plan Antibloqueo para restablecer la circulación.

🚨 Michoacán amaneció con bloqueos y quema de vehículos en distintos puntos. Los reportes se concentran en tramos como Pátzcuaro-Tzintzuntzan, Purépero-Quiroga y Zamora-La Piedad.



También se alertó sobre una presunta balacera en el entronque hacia Zacapu y Purépero. Autoridades… pic.twitter.com/6BqMWNuzmb — Uno TV (@UnoNoticias) August 19, 2026

Mientras las investigaciones continúan, las autoridades federales mantienen a Heraclio “N” como uno de los principales objetivos en la región.

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