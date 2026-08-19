Se cae el dominio gob.mx; Gobierno de México reporta corte de conectividad

| 17:25 | José Pablo Espíndola | Uno TV
Gob.mx está fuera de servicio: qué pasó con los sitios de Presidencia, Sedena, Marina y otras dependencias
No hay acceso a diferentes páginas de dependencias federales. Foto: AFP

El dominio oficial gob.mx, que concentra los sitios y servicios digitales del Gobierno de México, presentó una falla este miércoles 19 de agosto de 2026. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informó que se trató de un corte de conectividad.

La interrupción afecta el acceso a diferentes páginas de dependencias federales, entre ellas Presidencia de la República, Gobernación, Defensa, Marina, Bienestar y Cultura.

¿Por qué está caído gob.mx?

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informó que los sitios alojados en gob.mx se encontraban temporalmente inhabilitados debido a un corte de conectividad.

La dependencia señaló que los servicios serían rehabilitados en aproximadamente 25 minutos y aseguró que informaría de inmediato cuando quedaran nuevamente disponibles.

El incidente ocurre en el portal central del Gobierno de México, utilizado para consultar información oficial, trámites y servicios de distintas dependencias.

El dominio gob.mx presenta una falla de conectividad y afecta temporalmente sitios del Gobierno de México.
Foto: Gob. de México

¿Qué páginas del Gobierno de México presentan fallas?

Durante el incidente se reportaron problemas para acceder a páginas que utilizan el dominio gob.mx.

Entre los sitios afectados se encuentran:

  • Presidencia de la República
  • Secretaría de Gobernación
  • Secretaría de la Defensa Nacional
  • Secretaría de Marina
  • Secretaría de Bienestar
  • Secretaría de Cultura
  • Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Al intentar ingresar a algunos de estos portales aparecen mensajes como “404 Not Found” y “503 Service Temporarily Unavailable”, que indican que el servidor no puede entregar temporalmente el contenido solicitado.

El dominio gob.mx presenta una falla de conectividad y afecta temporalmente sitios del Gobierno de México.
Foto: Gob. de México

¿Cuándo volverán a funcionar los sitios gob.mx?

De acuerdo con el aviso difundido por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, los sitios serían rehabilitados aproximadamente 25 minutos después de que se reportó la falla.

Hasta el momento, la dependencia atribuyó el problema a un corte de conectividad y no informó que se tratara de un ataque cibernético.

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