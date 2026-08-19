Se cae el dominio gob.mx; Gobierno de México reporta corte de conectividad

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No hay acceso a diferentes páginas de dependencias federales. Foto: AFP

El dominio oficial gob.mx, que concentra los sitios y servicios digitales del Gobierno de México, presentó una falla este miércoles 19 de agosto de 2026. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informó que se trató de un corte de conectividad.

La interrupción afecta el acceso a diferentes páginas de dependencias federales, entre ellas Presidencia de la República, Gobernación, Defensa, Marina, Bienestar y Cultura.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informa que los sitios https://t.co/qoreFPzf8r se encuentran temporalmente inhabilitados por un corte de conectividad.



En 25 minutos se encontrarán rehabilitados.



Avisamos de inmediato cuando ocurra. — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) August 19, 2026

¿Por qué está caído gob.mx?

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informó que los sitios alojados en gob.mx se encontraban temporalmente inhabilitados debido a un corte de conectividad.

La dependencia señaló que los servicios serían rehabilitados en aproximadamente 25 minutos y aseguró que informaría de inmediato cuando quedaran nuevamente disponibles.

El incidente ocurre en el portal central del Gobierno de México, utilizado para consultar información oficial, trámites y servicios de distintas dependencias.

Foto: Gob. de México

¿Qué páginas del Gobierno de México presentan fallas?

Durante el incidente se reportaron problemas para acceder a páginas que utilizan el dominio gob.mx.

Entre los sitios afectados se encuentran:

Presidencia de la República

Secretaría de Gobernación

Secretaría de la Defensa Nacional

Secretaría de Marina

Secretaría de Bienestar

Secretaría de Cultura

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Al intentar ingresar a algunos de estos portales aparecen mensajes como “404 Not Found” y “503 Service Temporarily Unavailable”, que indican que el servidor no puede entregar temporalmente el contenido solicitado.

Foto: Gob. de México

¿Cuándo volverán a funcionar los sitios gob.mx?

De acuerdo con el aviso difundido por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, los sitios serían rehabilitados aproximadamente 25 minutos después de que se reportó la falla.

Hasta el momento, la dependencia atribuyó el problema a un corte de conectividad y no informó que se tratara de un ataque cibernético.

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