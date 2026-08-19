SEP inicia foros sobre uso de celulares en escuelas ante exposición de menores a contenido violento y sexual

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Mario Delgado explicó los riesgos para los menores. Foto: Misael Dávila

La Secretaría de Educación Pública (SEP) abrió los foros para informar sobre la regulación del uso de celulares y redes sociales en las escuelas del país, al advertir riesgos para niñas, niños y adolescentes relacionados con la exposición a contenido sexual, violencia, extorsiones y reclutamiento delictivo.

Durante el primer Foro Nacional sobre Tecnología en la Educación, realizado en Nuevo León, el titular de la SEP, Mario Delgado, aseguró que existe un consenso creciente entre autoridades educativas para establecer reglas sobre el uso de dispositivos móviles dentro de los planteles.

Más de la mitad de los estados ya tiene regulación

De acuerdo con el funcionario, actualmente 17 estados cuentan con algún tipo de regulación para el uso de celulares en las escuelas, mientras que otras cinco entidades mantienen discusiones sobre posibles medidas.

Mario Delgado aclaró que la intención no es prohibir los dispositivos, sino evitar su uso indiscriminado durante la jornada escolar.

“Hasta el momento, en la mayoría de los planteles el tener un acceso indiscriminado sí representa más riesgos por todo lo que significa que los niños menores de edad tengan acceso a las redes sociales”, afirmó.

Alertan por contenido sexual, violencia y adicción

El secretario señaló que diversos estudios han documentado que los menores pueden quedar expuestos a contenidos que ni siquiera buscan activamente en internet.

“Hay evidencia de que tienes acceso a contenido indeseado, incluso que ni siquiera los jóvenes o adolescentes buscan, como pornografía, violencia, como acoso sexual”, señaló.

Además, mencionó riesgos relacionados con el robo de identidad, extorsiones, problemas de salud mental y la adicción generada por el uso excesivo de pantallas.

Según la SEP, uno de los objetivos es disminuir los efectos negativos que las redes sociales pueden provocar en el desarrollo cognitivo, la calidad del sueño y las habilidades socioemocionales.

Habrá consulta nacional con docentes

Como parte de la discusión, la SEP realizará una consulta nacional con más de un millón de docentes durante la fase intensiva de los Consejos Técnicos Escolares, programada para el 24 y 25 de agosto.

Además, se anunciaron otros foros en Quintana Roo y Puebla, mientras que las autoridades educativas estatales fueron convocadas a organizar mesas de análisis propias.

Nuevo León eliminará modelo de escuelas militarizadas

Durante su visita a Monterrey, Mario Delgado también confirmó que para el próximo ciclo escolar dejarán de operar bajo un esquema militarizado los 11 planteles del Colegio Militarizado Mariano Escobedo.

El funcionario explicó que, tras un acuerdo con el Gobierno de Nuevo León, los centros educativos serán transformados y modificarán sus planes de estudio para eliminar cualquier esquema de instrucción militar.

“No puede haber educación militarizada en el país porque no está contemplada en la Constitución ni en ninguna ley”, sostuvo.

Agregó que la SEP no está en contra de la disciplina escolar, pero rechazó que se justifiquen posibles abusos o actos de violencia bajo el argumento de una formación de tipo militar.

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