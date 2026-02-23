Violencia tras muerte del “Mencho” obliga cierre de casetas en varios estados
Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó elcierre de diversas casetas en la red de autopistas del país debido a incidencias registradas durante el día, en un contexto de bloqueos e incendios derivados de la violencia tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el “Mencho”.
A través de un aviso oficial, el organismo detalló que las siguientes plazas se encuentran cerradas:
- Esperanza y San Martín, Puebla
- La Venta, Guerrero
- Puente Reynosa, Tamaulipas
- Puente San Juan, Tamaulipas
- Puente Camargo, Tamaulipas
- Compostela, Nayarit
- Lagos de Moreno, San Luis Potosí
- El Hongo, Tijuana
- Palmillas, Querétaro
- Tramo Cd. Córdoba – Veracruz
- Mesillas, Coscomate tramo Durango – Mazatlán
El organismo recomendó conducir con precaución y respetar las indicaciones de tránsito. Ante cualquier eventualidad, puso a disposición el número 074 y su cuenta oficial en X.
Recomendaciones ante bloqueos y violencia
La CONCANACO-SERVYTUR emitió recomendaciones tanto a la población como al sector empresarial.
A la ciudadanía pidió:
- No acercarse a puntos con bloqueos o vehículos incendiados
- Permanecer en lugares seguros
- Informarse solo por canales oficiales
- Reportar emergencias al 911
Al sector empresarial recomendó:
- Verificar el estatus de carreteras
- Activar protocolos de continuidad operativa
- Mantener comunicación con cámaras locales
Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en México recomendó a sus ciudadanos resguardarse en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León hasta nuevo aviso.
Las autoridades mantienen vigilancia en las zonas afectadas mientras continúan las incidencias reportadas en distintos puntos del país.
