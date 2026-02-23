Violencia tras muerte del “Mencho” obliga cierre de casetas en varios estados

GENERANDO AUDIO...

Hay varias casetas cerradas. Foto: Cuartoscuro

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó elcierre de diversas casetas en la red de autopistas del país debido a incidencias registradas durante el día, en un contexto de bloqueos e incendios derivados de la violencia tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el “Mencho”.

A través de un aviso oficial, el organismo detalló que las siguientes plazas se encuentran cerradas:

Esperanza y San Martín, Puebla

La Venta, Guerrero

Puente Reynosa, Tamaulipas

Puente San Juan, Tamaulipas

Puente Camargo, Tamaulipas

Compostela, Nayarit

Lagos de Moreno, San Luis Potosí

El Hongo, Tijuana

Palmillas, Querétaro

Tramo Cd. Córdoba – Veracruz

Mesillas, Coscomate tramo Durango – Mazatlán

El organismo recomendó conducir con precaución y respetar las indicaciones de tránsito. Ante cualquier eventualidad, puso a disposición el número 074 y su cuenta oficial en X.

Recomendaciones ante bloqueos y violencia

La CONCANACO-SERVYTUR emitió recomendaciones tanto a la población como al sector empresarial.

A la ciudadanía pidió:

No acercarse a puntos con bloqueos o vehículos incendiados

Permanecer en lugares seguros

Informarse solo por canales oficiales

Reportar emergencias al 911

Al sector empresarial recomendó:

Verificar el estatus de carreteras

Activar protocolos de continuidad operativa

Mantener comunicación con cámaras locales

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en México recomendó a sus ciudadanos resguardarse en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León hasta nuevo aviso.

Las autoridades mantienen vigilancia en las zonas afectadas mientras continúan las incidencias reportadas en distintos puntos del país.

