Llegan hoy militares de Estados Unidos: qué harán y en qué estados

Este viernes 27 de febrero, 12 militares de Estados Unidos ingresan oficialmente a México con su armamento para participar en un programa de capacitación conjunta con fuerzas especiales mexicanas, tras la autorización otorgada por el Senado y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La misión se desarrollará en instalaciones militares del Estado de México y Quintana Roo, y concluirá el próximo 15 de julio de 2026.

La llegada del personal estadounidense forma parte del Evento No. SOF1, denominado “Capacitación MEXSOF (Defensa)”, un ejercicio de adiestramiento especializado entre ambos países, enfocado en fortalecer las capacidades tácticas, operativas y de defensa de las fuerzas especiales.

¿Quiénes son los militares de EE. UU. que llegan a México?

De acuerdo con el decreto oficial, se trata de 12 elementos del 7/o. Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte de los Estados Unidos de América, una unidad élite especializada en operaciones tácticas avanzadas.

El Diario Oficial de la Federación precisa que la delegación ingresará al territorio nacional con su armamento y será trasladada a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, bajo un esquema de cooperación bilateral previamente autorizado por el Senado mexicano.

¿Qué harán en México?

Los militares participarán en un programa de capacitación especializada en defensa, enfocado en entrenamiento táctico, intercambio de conocimientos y fortalecimiento de protocolos conjuntos entre fuerzas armadas de ambos países.

El objetivo central del ejercicio es mejorar las capacidades operativas, la coordinación y la preparación estratégica de las fuerzas especiales mexicanas en escenarios de alta complejidad.

¿En qué estados estarán los militares estadounidenses?

El adiestramiento se realizará en tres sedes militares estratégicas:

Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales , en Temamatla, Estado de México

, en Centro de Adiestramiento Regional de la I Región Militar , en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México

, en Base Aérea Militar No. 4, en Cozumel, Quintana Roo

Fechas clave del despliegue militar

Ingreso a México: 27 de febrero de 2026

27 de febrero de 2026 Arribo: Base Aérea Militar No. 1, en Santa Lucía, Estado de México

Base Aérea Militar No. 1, en Salida: 15 de julio de 2026

15 de julio de 2026 Retorno: Base Aérea Militar No. 4, en Cozumel, Quintana Roo

Senado autoriza el ingreso de tropas extranjeras

El martes 17 de febrero de este año, la Cámara de Senadores aprobó el ingreso de los militares estadounidenses a territorio mexicano, con 91 votos a favor, así como seis abstenciones.

El decreto establece que la Secretaría de la Defensa Nacional deberá rendir un informe al Senado dentro de los 30 días naturales posteriores a la conclusión del ejercicio, detallando los resultados obtenidos.

No es la primera vez: también en febrero de 2026 ya habían ingresado marinos de EE.UU.

En la multiplataforma de UnoTV te informamos que el pasado 11 de febrero de 2026 el Senado autorizó, con 105 votos a favor y una abstención, el ingreso a México de 19 elementos de la Marina de Guerra de Estados Unidos (U.S. Navy) para participar en ejercicios conjuntos de entrenamiento con fuerzas mexicanas.

Los marinos estadounidenses arribaron el 15 de febrero al Aeropuerto Internacional de Campeche a bordo de un avión Hércules, con armamento, y permanecerán en el país hasta el 16 de abril. El entrenamiento se desarrolla en San Luis Carpizo y en la Zona Militar de Ciudad del Carmen, en Campeche, bajo el programa denominado “Mejora capacitación de fuerzas para operaciones especiales”.

¿Por qué pueden entrar militares extranjeros a México?

La Constitución mexicana permite el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional únicamente con autorización expresa del Senado, siempre bajo esquemas de cooperación, capacitación o ayuda humanitaria.

En este caso, la capacitación forma parte de los acuerdos de cooperación militar y defensa entre México y Estados Unidos.

