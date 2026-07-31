En medio de polémica por examen, UNAM destituye a Patricia Dávila como secretaria general

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UNAM destituye a Patricia Dávila como secretaria general. Foto: Cuartoscuro

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destituyó a Patricia Dolores Dávila Aranda de su cargo como secretaria general, decisión que ocurre en medio de la revisión del proceso de admisión 2026, luego de detectarse irregularidades en los resultados del examen aplicado en línea.

El cambio ocurre tras la revisión del proceso de ingreso

La decisión fue tomada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, después de que una comisión técnica recomendó aplicar un examen de control presencial para verificar los puntajes de los aspirantes seleccionados.

UNAM mantiene investigación por presuntas irregularidades

La máxima casa de estudios también confirmó que presentó denuncias ante las autoridades por posibles anomalías detectadas durante el proceso de admisión, además de implementar medidas para garantizar la transparencia y la equidad en el ingreso a licenciatura.

Lomelí la recibió y él mismo la destituyó

La llegada de Patricia Dávila Aranda a la Secretaría General de la UNAM ocurrió durante la administración del rector Leonardo Lomelí Vanegas, quien en 2023 destacó su trayectoria y expresó confianza en su desempeño al frente del cargo.

De acuerdo con información publicada por la Gaceta CCH, al recibirla en la Secretaría General, Lomelí señaló que la responsabilidad quedaba en buenas manos y manifestó su disposición para trabajar junto con ella en beneficio de la institución.

Lomelí recibe a Dávila por su nuevo cargo de Secretaria General. Foto: Gaceta CCH

“Estoy seguro de que esta Secretaría queda en muy buenas manos y que podremos trabajar juntos por nuestra Universidad en estos años que vienen: interesantes, desafiantes y llenos de oportunidades”, habría expresado el rector en ese momento.

Lomelí, en ese entonces también reconoció el compromiso y la entrega de Dávila Aranda con la Universidad Nacional, quien antes de asumir el cargo se desempeñaba como encargada de despacho de la Secretaría General.

Con la decisión anunciada en 2026, el rector que impulsó su llegada al puesto también determinó su salida tras la revisión del proceso de admisión y las medidas implementadas por la UNAM para atender las irregularidades detectadas en los resultados del examen de ingreso.

#BoletínUNAM Designa el #RectorLomelí a Patricia Dávila Aranda como secretaria general de la UNAM, primera mujer en ocupar el cargo en la historia de la Universidad > https://t.co/8669ITMrog pic.twitter.com/eSoM7YNu6s — UNAM (@UNAM_MX) November 21, 2023

¿Qué sabemos de Patricia Dávila?

Patricia Dolores Dávila Aranda es investigadora de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala y cuenta con una trayectoria de más de tres décadas dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Es licenciada en Biología por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad Iztapalapa. Posteriormente obtuvo el grado de maestra en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y realizó un doctorado en la Universidad Estatal de Iowa, en Estados Unidos.

Su relación con la UNAM inició desde su formación universitaria, donde realizó prácticas académicas y continuó su desarrollo profesional dentro de la institución.

En 1988 se incorporó como investigadora al Instituto de Biología de la UNAM y un año después ingresó al Sistema Nacional de Investigadores del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Durante su trayectoria académica, dirigió la formación de 50 estudiantes que concluyeron procesos de titulación o graduación bajo su asesoría. También fue la primera mujer en ocupar la Secretaría General de la Universidad Nacional.

Trayectoria de Patricia Dávila en la UNAM

Patricia Dávila fue directora de la FES Iztacala durante dos periodos, de 2012 a 2016 y de 2016 a 2020. Posteriormente ocupó la Coordinación General de Estudios de Posgrado de la UNAM.

A lo largo de su carrera recibió diversos reconocimientos por sus aportaciones en el área de ciencias naturales, entre ellos:

Primer lugar del premio en botánica “Efraín Hernández Xolocotzi” otorgado por el Colegio de Postgraduados.

Presea “Luz María Villarreal de Puga” de la Universidad de Guadalajara.

Premio “Juana Ramírez de Asbaje” de la UNAM.

Medalla al Mérito Botánico de la Sociedad Botánica de México.

Premio Estatal de Ciencias y Tecnología en el área de Ciencias Naturales y Exactas del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt).

Asimismo, fue presidenta de la Sociedad Botánica de México y representante de México ante la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), además de participar en actividades relacionadas con la conservación y estudio de la biodiversidad.

Cambios en la Secretaría General de la UNAM

La salida de Patricia Dávila ocurre durante una etapa de revisión interna del proceso de admisión de la UNAM. La institución deberá definir a la persona que ocupará la Secretaría General y continuará con las acciones relacionadas con la evaluación del ingreso universitario.

La universidad indicó que mantendrá informada a la comunidad sobre las medidas que se adopten para fortalecer la confianza en sus procesos de selección académica.

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