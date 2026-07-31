Ofrecían respuestas a maestros por 8 mil pesos: USICAMM destapa fraude y llama a no caer

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Alertan por fraude a maestros. Foto: Cuartoscuro

La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) alertó sobre un presunto fraude dirigido a docentes, luego de presentar una denuncia formal contra una persona que ofrecía entrega de examen con respuestas a cambio de 8 mil pesos para el proceso de Promoción Horizontal.

A través de sus redes sociales oficiales, la USICAMM exhortó a las maestras y maestros a no dejarse engañar por este tipo de prácticas y aclaró que la oferta carece de validez.

¿Cómo funcionaba la estafa a los profesores?

De acuerdo con lo presentado por USICAMM, la persona ofrecía entregar examen con preguntas y respuestas mediante un archivo. Además, como parte del mensaje para enganchar a docentes, también le daba instrucciones para poder pasar el examen.

“Le proporcionaríamos un correo y contraseña a la cual usted tendrá que ingresar desde un celular para que pueda ver las preguntas con respuestas. Pero, para eso, tiene que tener a alguien auxiliándole a un lado, esta persona es la que le estará ayudando, dándole las respuestas que nosotros le enviaremos”.

🚨🗣️Aviso importante a maestras y maestros:



🚨Se les exhorta a no dejarse engañar por conductas fraudulentas.🚨



Se informa que el día de hoy se presentó una denuncia formal contra una persona que ofrece, por la cantidad de $8,000 pesos, supuesto apoyo para el instrumento de… pic.twitter.com/HN4oSQEXtX — USICAMM (@USICAMM_OFICIAL) July 31, 2026

La autoridad mostró el número telefónico del que salieron los mensajes que buscaban enganchar a los docentes y el rostro que se mostraba para generar confianza y lograr la estafa.

Ante la situación, las autoridades fueron enfáticas al señalar que dicha oferta es totalmente fraudulenta, por lo que pidió a los docentes mantenerse atentos y evitar realizar cualquier pago a personas que prometan influir en los procesos de evaluación o promoción.

USICAMM anuncia denuncia formal

En su aviso, la dependencia informó que ya presentó una denuncia formal contra la persona señalada por ofrecer, a cambio de dinero, un supuesto beneficio relacionado con el instrumento de Promoción Horizontal.

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