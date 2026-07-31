Cutzamala cerraría con 92% de almacenamiento por lluvias en 2026

GENERANDO AUDIO...

El Sistema Cutzamala cerraría 2026 con 92% de almacenamiento gracias a las lluvias, mientras la Conagua mantiene acciones para reducir inundaciones en el Valle de México.

Citlaly Peraza Camacho, directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, informó que actualmente las presas acumulan 573 millones de metros cúbicos, equivalentes al 73% de su capacidad.

Cutzamala recupera almacenamiento por lluvias

La funcionaria explicó que el Sistema Cutzamala ha registrado 20 lluvias fuertes y mantiene una tendencia al alza. La meta es terminar noviembre con alrededor de 92%, aunque dependerá de las precipitaciones de agosto y septiembre.

“Llevamos 20 lluvias fuertes y tenemos un almacenamiento de 573 millones de metros cúbicos correspondientes al 73%. Como es tendencia, obviamente en las próximas semanas va a seguir aumentando el almacenamiento y la meta se prevé cerrar el año con un 92% de almacenamiento para el mes de noviembre”.

De las tres principales presas que integran el sistema (Valle de Bravo, El Bosque y Villa Victoria), Valle de Bravo es la de mayor tamaño y la que, de acuerdo con Peraza Camacho, tuvo una recuperación histórica.

¿Qué está haciendo Conagua?

En el Estado de México, los municipios que han presentado mayores afectaciones por inundaciones son Tlalnepantla, Naucalpan y La Paz. En Ciudad de México, las zonas señaladas son Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

“La Conagua ha invertido en este año únicamente 300 millones para la realización de desasolves con una cantidad aproximada de 825 mil metros cúbicos en 19 ríos que conforman todo el Valle de México. Es muy importante mencionar que la Conagua tiene operando las tres plantas de bombeo más grandes del mundo”.

Basura provoca más del 90% de las inundaciones

Uno de los principales problemas sigue siendo la basura. De acuerdo con la funcionaria, en lo que va de la temporada de lluvias se han retirado 14 mil toneladas de residuos.

“Este año ya llevamos 14 mil y el año pasado cerramos con 99 mil toneladas y el anterior 56, entonces esperemos que este año sí haya sido mayor la difusión y que no tengamos un número mayor al del año pasado”.

¿Habrá más lluvias fuertes?

Hasta ahora se han activado 20 protocolos por lluvias fuertes en coordinación con Ciudad de México y Estado de México. Se prevén alrededor de 10 eventos más durante agosto y septiembre.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.