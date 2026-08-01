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Instalaciones de la UNAM. Foto: Cuartoscuro

En medio de la polémica por la supuesta trampa masiva en el examen de admisión a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Patricia Dávila fue destituida como titular de la Secretaría General de la máxima casa de estudios en México, pero ¿cuál es la función de la secretaría? Uno TV te da los detalles.

¿Cuál es la función de la Secretaría General de la UNAM de la que fue destituida Patricia Dávila?

La Secretaría General de la UNAM, institución que anunció la aplicación de un examen de control, juega un papel importante en el funcionamiento de la institución, pues entre sus principales responsabilidades destaca la“vigilancia de las disposiciones de la Legislación Universitaria sobre inscripción y revalidación de estudios, así como los procedimientos y trámites correspondientes”.

El sitio oficial de la Secretaría General de la UNAM, en donde todavía aparece Patricia Dávila como titular, detalla las funciones dentro de la máxima casa de estudios. Entre las principales responsabilidades de la Secretaría General destacan:

Coordinar programas para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje.

Supervisar los procesos de inscripción y revalidación de estudios .

y . Impulsar la innovación en planes y programas académicos.

Apoyar el trabajo de los cuerpos colegiados de la Universidad.

Coordinar programas para la capacitación y desarrollo del personal académico.

Promover el servicio social, las tutorías y la vinculación con egresados.

Además, colabora con la Rectoría en la dirección de la institución y coordina acciones para fortalecer la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, además de supervisar procesos académicos como la inscripción, revalidación de estudios y el desarrollo del personal docente.

Asimismo, vigila el cumplimiento de la Legislación Universitaria en materia de administración escolar, incorporación y revalidación de estudios, con el propósito de garantizar la certeza jurídica de los procesos académicos y administrativos.

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