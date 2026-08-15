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López Beltrán reaparece y retoma gira en Tabasco. FOTO: Cuartoscuro

Andrés Manuel López Beltrán reapareció en redes sociales luego de la polémica por la cancelación de su visa. El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador publicó un video en el que agradeció el apoyo recibido.

En su mensaje, López Beltrán informó que retomará su gira política en Tabasco. Además, señaló que continuará con sus recorridos en busca de una diputación.

López Beltrán llama a organizarse

Durante el video, Andrés Manuel López Beltrán hizo un llamado a organizarse ante lo que calificó como una “embestida contra la soberanía nacional” por parte de gobiernos extranjeros.

La reaparición de López Beltrán en redes ocurre después de la polémica relacionada con la cancelación de su visa, tema tras el cual volvió a dirigirse públicamente a sus seguidores.

En su mensaje también agradeció las muestras de apoyo que recibió y confirmó que sus actividades continuarán en Tabasco, donde retomará su gira política.

López Beltrán dejó claro en su publicación que mantendrá sus recorridos políticos y reiteró su llamado a la organización frente a las acciones que atribuyó a gobiernos extranjeros contra la soberanía nacional.