UNAM pospone inicio de clases en Ciencias Políticas por negociaciones

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UNAM hará ajustes al calendario escolar. FOTO: Cuartoscuro

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM informó este 14 de agosto que sus instalaciones permanecen cerradas debido a negociaciones con la representación sindical de trabajadores administrativos de base.

Ante esta situación, las clases del semestre 2027-1 no comenzarán el próximo lunes 17 de agosto, como estaba previsto. La Dirección de la Facultad señaló que realizará ajustes al calendario escolar una vez que se resuelva la situación.

FCPyS de la UNAM no iniciará clases el 17 de agosto

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales explicó que el cierre de sus instalaciones está relacionado con las negociaciones que mantiene con la representación sindical de las y los trabajadores administrativos de base.

En un comunicado dirigido a su comunidad, la institución confirmó que esta situación impedirá el arranque de las clases del semestre 2027-1 el lunes 17 de agosto.

La Facultad no informó en el documento una nueva fecha para el inicio de actividades académicas. Tampoco dio detalles sobre el avance de las negociaciones o el tiempo que podrían permanecer cerradas sus instalaciones.

A la comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: pic.twitter.com/skuPE8Hv1n — FCPyS-UNAM (@UNAM_FCPyS) August 15, 2026

UNAM hará ajustes al calendario escolar

La Dirección de la FCPyS indicó que se realizarán los ajustes necesarios al calendario escolar una vez que quede resuelta la situación que mantiene cerrada la Facultad.

Por ello, pidió a estudiantes y al resto de su comunidad mantenerse atentos a los comunicados oficiales, donde se dará a conocer la información sobre las actividades académicas.

El aviso fue emitido desde Ciudad Universitaria este viernes 14 de agosto de 2026 y está firmado por la Dirección de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Hasta lo señalado en el comunicado, el cambio confirmado es que las clases del semestre 2027-1 no iniciarán el lunes 17 de agosto. La nueva fecha dependerá de que se resuelva la situación y se hagan los ajustes correspondientes al calendario escolar.