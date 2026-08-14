México rechaza acusación de EE. UU.: “No existe triangulación” de mercancías chinas

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México aplicó aranceles para esos productos. Foto: AFP

El Gobierno de México rechazó que el país participe en un esquema de “transbordo ilegal” de mercancías chinas para evadir los aranceles de Estados Unidos, luego de que Washington incluyera a México entre más de 40 naciones señaladas en un reporte sobre prácticas comerciales.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que las mercancías provenientes de China que llegan a México pueden incorporar procesos o valor agregado antes de ser exportadas a otros mercados, por lo que, dijo, no necesariamente se trata de una triangulación para evadir impuestos.

El día de ayer se publicó en Estados Unidos un documento “The Great Transshipment Scam” en donde se señala equivocadamente que México, junto con otros 40 países importan de China, para luego con mínimo valor agregado, reexportar a Estados Unidos.



Sin entrar en polémica solo dos… pic.twitter.com/a9w23C4Dx7 — Luis Rosendo Gutiérrez (@LuisRosendo_) August 14, 2026

Sheinbaum niega triangulación de productos chinos

Durante sus actividades de este viernes, Sheinbaum aseguró que el Gobierno mexicano ha demostrado en distintas ocasiones que no existe el esquema de triangulación como lo plantea el reporte estadounidense.

“Hay mercancía que llega, tiene aquí un valor agregado y después se exporta dentro de la ley”, afirmó la presidenta.

La mandataria explicó que México también ha tomado medidas para reducir la llegada de productos provenientes de países que no cuentan con un tratado de libre comercio con el país.

¿Qué dijo México sobre los aranceles?

Sheinbaum recordó que en diciembre se aplicó un aumento de aranceles a mercancías procedentes de países que no tienen tratado de libre comercio con México.

La presidenta señaló que el Gobierno considera que una parte de esos productos podría fabricarse en México, aunque pidió ajustar los tiempos para que las empresas puedan concretar ese proceso. “Creemos que muchas cosas las podemos fabricar aquí”, señaló.

De acuerdo con el planteamiento de la mandataria, cuando un producto llega a México y adquiere valor agregado mediante procesos realizados en territorio nacional, su posterior exportación se realiza dentro del marco legal.

EE. UU. señala a México en reporte sobre China

El reporte estadounidense citado como “The Great Transshipment Scam” ubica a México junto con otras más de 40 naciones dentro de un esquema global que, según Washington, permitiría esquivar los impuestos de importación establecidos por Estados Unidos.

Frente a estos señalamientos, Sheinbaum insistió en que el Gobierno mexicano mantiene una posición distinta y rechazó que las operaciones comerciales descritas correspondan al esquema de triangulación señalado por Estados Unidos.

La presidenta reiteró que México busca fortalecer su producción nacional y mantener el comercio dentro de la legislación vigente.

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