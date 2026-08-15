¿Premios a la presión? 800 millones para CNTE tras paralizar la economía y las aula

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La Sección 22 de la CNTE regresó a Palacio Nacional para reunirse con el Gobierno Federal. Tras el encuentro, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó recursos adicionales para maestros de Oaxaca, además de planteamientos relacionados con plazas y becas.

El encuentro ocurre después de las protestas y bloqueos realizados por la CNTE. Durante el Mundial, la Canaco Ciudad de México reportó pérdidas económicas superiores a 400 millones de pesos por los bloqueos, mientras que en Oaxaca miles de alumnos adelantaron el cierre del ciclo escolar.

Gobierno confirma 800 millones de pesos para maestros de Oaxaca

Claudia Sheinbaum explicó que se habían planteado 800 millones de pesos adicionales para las y los maestros de Oaxaca. Aclaró que estos recursos no serán entregados al sindicato ni a la Coordinadora.

“Se había planteado, no es el primer año, que había para las y los maestros de Oaxaca 800 millones de pesos más”, señaló la mandataria.

La presidenta agregó que existe un procedimiento para ejercer estos recursos y que serán destinados a renivelaciones y recategorizaciones de maestros.

Sheinbaum también aseguró que durante la reunión la Sección 22 de la CNTE no presentó solicitudes para los integrantes de su comisión sindical.

“Todos eran solicitudes de las y los maestros de Oaxaca”, afirmó al hablar sobre el contenido del encuentro.

¿La CNTE suspenderá sus protestas después de la reunión?

Pese a los acuerdos y recursos planteados, todavía no está confirmado si la CNTE dejará las protestas.

Al ser cuestionada sobre este punto, Claudia Sheinbaum respondió: “Bueno, no lo sé, ellos tendrán que decirlo”.

Las movilizaciones de la Coordinadora han tenido efectos económicos y educativos. La Canaco Ciudad de México calculó pérdidas superiores a 400 millones de pesos por los bloqueos realizados durante el Mundial.

En Oaxaca también hubo consecuencias para los estudiantes. Miles de alumnos adelantaron el cierre del ciclo escolar. El 13 de julio, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, señaló que en cada entidad se implementaron programas emergentes para actualizar a los niños y evitar pérdidas académicas.

CNTE y Gobierno seguirán negociaciones en Oaxaca

La Sección 22 de la CNTE salió de Palacio Nacional con planteamientos sobre recursos, plazas y becas, aunque no cedió del todo en sus demandas.

Las negociaciones entre el Gobierno y la CNTE continuarán en Oaxaca el próximo 2 de septiembre.

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