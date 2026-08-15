Morena defiende a López Beltrán tras cancelación de visa; gobernadores rechazan injerencias extranjeras

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Morena defiende a López Beltrán tras cancelación de visa. FOTO: Cuartoscuro

Morena salió en defensa de Andrés Manuel López Beltrán ante la cancelación de su visa de Estados Unidos. En un comunicado, el partido rechazó el uso de instrumentos migratorios como un mecanismo de “injerencia política” y defendió la soberanía de México.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena sostuvo que la cancelación de una visa a una persona políticamente expuesta no prueba que haya cometido algún delito o irregularidad. Además, señaló que la relación entre México y Estados Unidos debe mantenerse con respeto mutuo, cooperación y coordinación.

Morena acusa intimidación tras cancelación de visa a López Beltrán

Ante la cancelación de la visa a Andrés Manuel López Beltrán, Morena acusó que existe un “mensaje político” para intimidar a quienes defienden la soberanía de México. El partido retomó lo señalado por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este tipo de medidas migratorias.

📌📰 El CEN de Morena comparte comunicado de prensa:



Ante la cancelación de la visa a Andrés Manuel López Beltrán, Morena reafirma la defensa de la soberanía nacional



México es un país libre, independiente y soberano. Corresponde exclusivamente al pueblo de México decidir,… pic.twitter.com/z0R4BhrEEf — Morena (@PartidoMorenaMx) August 14, 2026

La dirigencia afirmó que México es un país “libre, independiente y soberano” y que corresponde únicamente a los mexicanos decidir, por las vías democráticas, el proyecto político y el rumbo del país.

También hizo un llamado al Gobierno de Estados Unidos para que la relación bilateral no se base en la subordinación ni en presiones que busquen incidir en la vida pública mexicana o en la percepción de su proyecto político.

Morena pidió a su militancia y a la ciudadanía informarse y rechazó que decisiones tomadas en el extranjero sustituyan a las instituciones mexicanas o al debate político nacional.

Gobernadores de Morena cierran filas por la soberanía nacional

Las gobernadoras y los gobernadores de la Cuarta Transformación también publicaron este viernes 14 de agosto de 2026 un pronunciamiento conjunto en defensa de la soberanía nacional.

Los 24 mandatarios estatales rechazaron los señalamientos y campañas contra su movimiento. Aseguraron que quienes estuvieron vinculados con prácticas de corrupción, delitos de cuello blanco, intereses económicos contrarios al bienestar de las mayorías o vínculos con el crimen organizado “no tienen autoridad moral” para cuestionarlos.

En su posicionamiento, afirmaron que no abandonarán sus convicciones por “presiones, amenazas, campañas de desinformación o intereses particulares”.

Las gobernadoras y los gobernadores de la Cuarta Transformación refrendamos nuestro compromiso con la justicia social, la democracia, la soberanía nacional y la transformación de la vida pública.



Frente a la división, la desinformación y las presiones, seguiremos trabajando con… pic.twitter.com/gEeftRVnOD — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 15, 2026

Gobernadores rechazan injerencia extranjera en México

Los mandatarios reiteraron que no permitirán injerencias extranjeras en asuntos que, señalaron, corresponden exclusivamente al pueblo de México y a sus instituciones.

“Defenderemos siempre la soberanía nacional”, expresaron en el documento, en el que también aseguraron que continuarán trabajando por la justicia social, la democracia y la transformación de la vida pública.

El pronunciamiento concluyó con una defensa de la independencia y la soberanía nacional, además de señalar que mantendrán su proyecto pese a las presiones y campañas en su contra.

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