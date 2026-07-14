Ulises Lara renuncia a la FGR por motivos personales

| 16:14 | Ruben Rojas Zenil | Uno TV
Doctor Ulises Lara López, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR.
Foto: Cuartoscuro

El titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López, presentó su renuncia al cargo por motivos personales.

Fuentes federales confirmaron la salida del funcionario, quien asumió el cargo tras la invitación que le realizara la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos.

Se estima que en las próximas horas se dé información de quién lo sucederá en el cargo.

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