Los cinco estados que lideran la producción de aguacate en México

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Aguacate. Foto: Cuartoscuro

El aguacate mexicano enfrenta una nueva interrupción en su comercio con Estados Unidos luego de que el Gobierno estadounidense suspendiera temporalmente las actividades de su personal y las inspecciones del USDA en Michoacán, principal estado productor del país. Te diremos cuáles son los 5 estados líderes en producción de aguacate.

La medida afecta a uno de los principales productos agroalimentarios de México y ocurre mientras el país mantiene su posición como principal productor y exportador de aguacate a nivel mundial.

El impacto de la suspensión se concentra principalmente en Michoacán, debido al peso que tiene la entidad dentro de la producción nacional. De acuerdo con la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP), en su análisis de febrero de 2026, durante el cierre de 2025 México alcanzó 2.7 millones de toneladas de aguacate, un volumen similar al de 2024.

Estados que lideran la producción de aguacate en México

El mismo análisis de la DGSIAP indica que Michoacán produjo alrededor de 2 millones de toneladas en 2025, equivalentes a 74% del volumen nacional. En segundo lugar se ubicó Jalisco, con 277 mil toneladas, aproximadamente 10% de la producción de aguacate de México.

Para 2025, la información difundida por la DGSIAP refiere de manera puntual a estas dos entidades en cuanto a volumen y participación. En tanto, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) identifica a Estado de México, Nayarit y Morelos como los estados que siguen a Michoacán y Jalisco entre los principales productores nacionales.

Así queda el grupo de los cinco principales estados productores:

Michoacán: 2 millones de toneladas en 2025, 74% del total nacional Jalisco: 277 mil toneladas, 10% del volumen nacional Estado de México: tercer productor nacional Nayarit: cuarto productor nacional Morelos: quinto productor nacional

Como referencia, cifras oficiales correspondientes a ejercicios anteriores también colocan a estas cinco entidades en los primeros lugares. El Panorama Agroalimentario 2018-2024 reportó para 2023 a Michoacán con 2 millones 252 mil 783 toneladas, seguido de Jalisco, Estado de México, Nayarit y Morelos.

Suspensión de EE. UU: ¿qué repercusiones tiene para el aguacate mexicano?

La suspensión estadounidense representa una interrupción para el principal estado productor de aguacate en México, debido a que las inspecciones del USDA forman parte del proceso necesario para autorizar los cargamentos destinados al mercado estadounidense.

La medida fue adoptada el 5 de agosto de 2026, después de que Estados Unidos recibiera una alerta de seguridad relacionada con amenazas contra sus intereses y funcionarios en Michoacán. La suspensión detuvo temporalmente las inspecciones y el embarque de nuevos cargamentos de aguacate michoacano hacia Estados Unidos.

De acuerdo con la información proporcionada para esta suspensión, la fruta cortada y procesada el 4 de agosto puede exportarse debido a que fue inspeccionada previamente. En cambio, la fruta recibida a partir del 5 de agosto únicamente puede descargarse y permanecer resguardada en los empaques autorizados mientras continúa la suspensión.

El efecto también se relaciona con la importancia del mercado estadounidense para el aguacate mexicano. La Secretaría de Agricultura informó en 2024 que durante los 10 años anteriores se habían exportado aproximadamente 11 millones de toneladas de aguacate a Estados Unidos.

Jalisco seguirá exportando, pero no puede sustituir a Michoacán

Jalisco conserva la autorización para exportar aguacate a Estados Unidos, por lo que sus envíos pueden continuar pese a la suspensión que afecta a Michoacán.

Sin embargo, la diferencia entre ambos estados en materia de producción limita la posibilidad de que Jalisco compense por sí solo la interrupción. En 2025, Jalisco aportó 277 mil toneladas, alrededor de 10% del volumen nacional, mientras que Michoacán produjo cerca de 2 millones de toneladas, equivalentes a 74% del total.

Por esa diferencia, la producción jalisciense puede mantener una parte del suministro hacia Estados Unidos, pero no reemplazar los volúmenes que normalmente aporta Michoacán.

Aguacate michoacano: tercer cierre por problemas de seguridad

La suspensión del 5 de agosto de 2026 es el tercer episodio relacionado con problemas de seguridad que interrumpe las inspecciones estadounidenses vinculadas con las exportaciones de aguacate de Michoacán.

Los antecedentes son:

11 de febrero de 2022: APHIS-USDA pausó las inspecciones después de que uno de sus oficiales, que realizaba labores en Uruapan, recibió una llamada de amenaza en su teléfono oficial. La suspensión duró aproximadamente una semana.

APHIS-USDA pausó las inspecciones después de que uno de sus oficiales, que realizaba labores en Uruapan, recibió una llamada de amenaza en su teléfono oficial. La suspensión duró aproximadamente una semana. 15 de junio de 2024: Estados Unidos suspendió las inspecciones y las exportaciones de aguacate y mango de Michoacán después de que dos inspectores del USDA fueran retenidos durante un bloqueo carretero. Las operaciones comenzaron a reanudarse días después y el 24 de junio el Gobierno de México informó que se había acordado levantar las restricciones.

Estados Unidos suspendió las inspecciones y las exportaciones de aguacate y mango de Michoacán después de que dos inspectores del USDA fueran retenidos durante un bloqueo carretero. Las operaciones comenzaron a reanudarse días después y el 24 de junio el Gobierno de México informó que se había acordado levantar las restricciones. 5 de agosto de 2026: Estados Unidos suspendió nuevamente las actividades oficiales y las inspecciones del USDA en Michoacán debido a una alerta de seguridad. Hasta el momento no se ha establecido una fecha para la reanudación.

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