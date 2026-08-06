Detienen a Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, por caso Ayotzinapa

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Detienen a Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero. Foto: FGR

El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, fue detenido tras una orden de aprehensión cumplimentada por la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de las nuevas investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Así te lo informamos en Uno Noticias:

¿Por qué detuvieron a Ángel Aguirre?

La dependencia informó que, mediante un nuevo modelo de investigación y tras realizar un reanálisis de las actuaciones existentes en el caso, se llevaron a cabo nuevos actos de investigación que permitieron acreditar la posible participación del exmandatario en el presunto ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes.

Como parte del nuevo modelo de investigación, la @FGRMexico desarrolló el reanálisis de las actuaciones existentes en el caso de la desaparición de 43 normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que implicaron nuevos actos de investigación… pic.twitter.com/2ryHMkdJDN — FGR México (@FGRMexico) August 6, 2026

La FGR señaló que la orden de aprehensión fue solicitada, obtenida y posteriormente ejecutada contra el exgobernador.

La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014, continúa bajo investigación por parte de las autoridades federales.

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