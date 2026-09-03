¿Los estados que más cadáveres reciben también concentran más personas desaparecidas?
Las cifras de cadáveres recibidos en las fiscalías contrastan con la cantidad de homicidios y de personas desaparecidas y no localizadas en México durante el 2025.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la Fiscalía General de la República (FGR) y sus homólogas estatales recibieron 97 mil 920 cuerpos en ese año. Dicha cantidad representa una disminución del 2.1%, con respecto a los 100 mil 20 recibidos en el 2024.
Sin embargo, los datos sobre cadáveres contrastan con las cifras de homicidios y personas desaparecidas y no localizadas en las entidades de México durante el 2025.
¿Estados con más cadáveres concentran a más personas desaparecidas?
Estado de México figuró como la entidad con más cadáveres recibidos en su fiscalía, al sumar 11 mil 47 cuerpos en 2025, lo cual, difiere con los mil 312 homicidios registrados, así como con las mil 645 personas catalogadas como desaparecidas o no localizadas en ese año.
De igual forma, Guanajuato registró más cadáveres, con 7 mil 245 cuerpos que contrastan con los 2 mil 35 homicidios y 717 desapariciones ocurridas y personas que seguían como no localizadas.
Baja California, la tercera entidad con más cadáveres recibidos por las autoridades, acumuló 6 mil 914 cuerpos en espacios forenses, cuando sumó mil 530 homicidios y 995 desaparecidos y no localizados en 2025.
Los cadáveres registrados corresponderían a varias causas de muerte y no únicamente a homicidios, que el Inegi no especifica alguna segregación en su metodología.
|Entidad
|Cadáveres recibidos
2025
|Cadáveres almacenados
al cierre de 2025
|Desaparecidos y no localizados
2025
|Homicidio doloso
2025
|Aguascalientes
|768
|100
|94
|86
|Baja California
|6,914
|569
|995
|1,530
|Baja California Sur
|845
|186
|173
|113
|Campeche
|531
|0
|40
|101
|Chiapas
|1,751
|190
|360
|324
|Chihuahua
|4,800
|250
|160
|1,492
|Ciudad de México
|6,815
|722
|729
|762
|Coahuila
|1,765
|15
|62
|76
|Colima
|1,065
|129
|45
|557
|Durango
|980
|41
|108
|55
|Guanajuato
|7,245
|62
|717
|2,035
|Guerrero
|2,165
|958
|230
|1,071
|Hidalgo
|2,044
|303
|143
|253
|Jalisco
|6,002
|1,190
|622
|952
|México
|11,047
|9
|1,645
|1,312
|Michoacán
|3,493
|6
|901
|1,072
|Morelos
|2,234
|731
|171
|997
|Nayarit
|1,002
|174
|299
|157
|Nuevo León
|4,433
|18
|546
|726
|Oaxaca
|3,012
|134
|64
|781
|Puebla
|3,697
|190
|228
|779
|Querétaro
|1,532
|95
|114
|140
|Quintana Roo
|1,620
|1,132
|343
|249
|San Luis Potosí
|1,885
|27
|119
|185
|Sinaloa
|3,533
|0
|954
|1,355
|Sonora
|3,247
|48
|628
|1,005
|Tabasco
|2,148
|180
|203
|760
|Tamaulipas
|2,870
|131
|357
|203
|Tlaxcala
|1,261
|16
|32
|103
|Veracruz
|4,783
|2,552
|213
|813
|Yucatán
|1,207
|0
|37
|35
|Zacatecas
|1,096
|232
|233
|114
|Total nacional
|97,920
|10,770
|11,567
|20,193
Fuentes: INEGI, Servicios periciales y/o servicio médico forense 2026; Comisión Nacional de Búsqueda, Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO); y Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), incidencia delictiva 2025.
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