¿Los estados que más cadáveres reciben también concentran más personas desaparecidas?

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Las fiscalías recibieron 97 mil cadáveres. Foto: Cuartoscuro

Las cifras de cadáveres recibidos en las fiscalías contrastan con la cantidad de homicidios y de personas desaparecidas y no localizadas en México durante el 2025.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la Fiscalía General de la República (FGR) y sus homólogas estatales recibieron 97 mil 920 cuerpos en ese año. Dicha cantidad representa una disminución del 2.1%, con respecto a los 100 mil 20 recibidos en el 2024.

Sin embargo, los datos sobre cadáveres contrastan con las cifras de homicidios y personas desaparecidas y no localizadas en las entidades de México durante el 2025.

¿Estados con más cadáveres concentran a más personas desaparecidas?

Estado de México figuró como la entidad con más cadáveres recibidos en su fiscalía, al sumar 11 mil 47 cuerpos en 2025, lo cual, difiere con los mil 312 homicidios registrados, así como con las mil 645 personas catalogadas como desaparecidas o no localizadas en ese año.

De igual forma, Guanajuato registró más cadáveres, con 7 mil 245 cuerpos que contrastan con los 2 mil 35 homicidios y 717 desapariciones ocurridas y personas que seguían como no localizadas.

Baja California, la tercera entidad con más cadáveres recibidos por las autoridades, acumuló 6 mil 914 cuerpos en espacios forenses, cuando sumó mil 530 homicidios y 995 desaparecidos y no localizados en 2025.

Los cadáveres registrados corresponderían a varias causas de muerte y no únicamente a homicidios, que el Inegi no especifica alguna segregación en su metodología.

Entidad Cadáveres recibidos

2025 Cadáveres almacenados

al cierre de 2025 Desaparecidos y no localizados

2025 Homicidio doloso

2025 Aguascalientes 768 100 94 86 Baja California 6,914 569 995 1,530 Baja California Sur 845 186 173 113 Campeche 531 0 40 101 Chiapas 1,751 190 360 324 Chihuahua 4,800 250 160 1,492 Ciudad de México 6,815 722 729 762 Coahuila 1,765 15 62 76 Colima 1,065 129 45 557 Durango 980 41 108 55 Guanajuato 7,245 62 717 2,035 Guerrero 2,165 958 230 1,071 Hidalgo 2,044 303 143 253 Jalisco 6,002 1,190 622 952 México 11,047 9 1,645 1,312 Michoacán 3,493 6 901 1,072 Morelos 2,234 731 171 997 Nayarit 1,002 174 299 157 Nuevo León 4,433 18 546 726 Oaxaca 3,012 134 64 781 Puebla 3,697 190 228 779 Querétaro 1,532 95 114 140 Quintana Roo 1,620 1,132 343 249 San Luis Potosí 1,885 27 119 185 Sinaloa 3,533 0 954 1,355 Sonora 3,247 48 628 1,005 Tabasco 2,148 180 203 760 Tamaulipas 2,870 131 357 203 Tlaxcala 1,261 16 32 103 Veracruz 4,783 2,552 213 813 Yucatán 1,207 0 37 35 Zacatecas 1,096 232 233 114 Total nacional 97,920 10,770 11,567 20,193

Fuentes: INEGI, Servicios periciales y/o servicio médico forense 2026; Comisión Nacional de Búsqueda, Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO); y Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), incidencia delictiva 2025.

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