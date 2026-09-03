¿Los estados que más cadáveres reciben también concentran más personas desaparecidas?

| 12:26 | Bryan Rivera González | UnoTV
Ingreso de cadáveres a fiscalías contrasta con homicidios y desaparecidos en México durante 2025
Las fiscalías recibieron 97 mil cadáveres. Foto: Cuartoscuro

Las cifras de cadáveres recibidos en las fiscalías contrastan con la cantidad de homicidios y de personas desaparecidas y no localizadas en México durante el 2025.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la Fiscalía General de la República (FGR) y sus homólogas estatales recibieron 97 mil 920 cuerpos en ese año. Dicha cantidad representa una disminución del 2.1%, con respecto a los 100 mil 20 recibidos en el 2024.

Sin embargo, los datos sobre cadáveres contrastan con las cifras de homicidios y personas desaparecidas y no localizadas en las entidades de México durante el 2025.

¿Estados con más cadáveres concentran a más personas desaparecidas?

Estado de México figuró como la entidad con más cadáveres recibidos en su fiscalía, al sumar 11 mil 47 cuerpos en 2025, lo cual, difiere con los mil 312 homicidios registrados, así como con las mil 645 personas catalogadas como desaparecidas o no localizadas en ese año.

De igual forma, Guanajuato registró más cadáveres, con 7 mil 245 cuerpos que contrastan con los 2 mil 35 homicidios y 717 desapariciones ocurridas y personas que seguían como no localizadas. 

Baja California, la tercera entidad con más cadáveres recibidos por las autoridades, acumuló 6 mil 914 cuerpos en espacios forenses, cuando sumó mil 530 homicidios y 995 desaparecidos y no localizados en 2025.

Los cadáveres registrados corresponderían a varias causas de muerte y no únicamente a homicidios, que el Inegi no especifica alguna segregación en su metodología.

Entidad Cadáveres recibidos
2025		 Cadáveres almacenados
al cierre de 2025		 Desaparecidos y no localizados
2025		 Homicidio doloso
2025
Aguascalientes 768 100 94 86
Baja California 6,914 569 995 1,530
Baja California Sur 845 186 173 113
Campeche 531 0 40 101
Chiapas 1,751 190 360 324
Chihuahua 4,800 250 160 1,492
Ciudad de México 6,815 722 729 762
Coahuila 1,765 15 62 76
Colima 1,065 129 45 557
Durango 980 41 108 55
Guanajuato 7,245 62 717 2,035
Guerrero 2,165 958 230 1,071
Hidalgo 2,044 303 143 253
Jalisco 6,002 1,190 622 952
México 11,047 9 1,645 1,312
Michoacán 3,493 6 901 1,072
Morelos 2,234 731 171 997
Nayarit 1,002 174 299 157
Nuevo León 4,433 18 546 726
Oaxaca 3,012 134 64 781
Puebla 3,697 190 228 779
Querétaro 1,532 95 114 140
Quintana Roo 1,620 1,132 343 249
San Luis Potosí 1,885 27 119 185
Sinaloa 3,533 0 954 1,355
Sonora 3,247 48 628 1,005
Tabasco 2,148 180 203 760
Tamaulipas 2,870 131 357 203
Tlaxcala 1,261 16 32 103
Veracruz 4,783 2,552 213 813
Yucatán 1,207 0 37 35
Zacatecas 1,096 232 233 114
Total nacional 97,920 10,770 11,567 20,193

Fuentes: INEGI, Servicios periciales y/o servicio médico forense 2026; Comisión Nacional de Búsqueda, Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO); y Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), incidencia delictiva 2025.

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