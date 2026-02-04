Pemex mantendrá contrato de exportación de petróleo con Cuba

GENERANDO AUDIO...

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla. Foto: Reuters

Petróleos Mexicanos (Pemex) mantendrá el contrato de exportación de petróleo con Cuba, el cual se encuentra vigente desde 2023, informó el director general de la empresa, Víctor Rodríguez Padilla, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario señaló que se trata de un contrato comercial normal, similar a los que Pemex mantiene con otros países, y subrayó que las ventas a la isla representan una proporción mínima dentro de las operaciones de la empresa productiva del Estado.

Exportaciones a Cuba representan menos del 1% de la producción

Rodríguez Padilla explicó que, durante el año pasado, las exportaciones de crudo a Cuba representaron menos del 1% de la producción total de petróleo de Pemex.

En el caso de los productos refinados, detalló que las ventas a la isla equivalieron apenas al 0.1% del total comercializado por la empresa, por lo que calificó estas cifras como “muy pequeñas” dentro del volumen general de ventas.

Contrato abierto y razones humanitarias

El director general de Pemex indicó que el contrato con Cuba se mantiene por razones humanitarias y también por razones comerciales, al formar parte del negocio regular de la empresa.

“Lo hacemos por razones humanitarias, como bien dijo la presidenta. También por razones comerciales, es parte de nuestro negocio”, expresó Rodríguez Padilla.

Señaló que el contrato es abierto y depende de las necesidades de la isla y de la disponibilidad de crudo por parte de Pemex, por lo que los envíos se realizan conforme a esas condiciones.

Prioridad en la refinación interna y reducción de exportaciones

Rodríguez Padilla explicó que Pemex procesa actualmente un alto porcentaje de crudo en sus propias refinerías, lo que incrementa el consumo interno y el valor agregado de los productos.

“Procesamos un alto porcentaje de crudo en nuestras refinerías, por lo que lo consumimos internamente”, dijo, al detallar que esto incrementa el valor agregado de los combustibles producidos en el país.

Añadió que, debido a que la producción se estabiliza en alrededor de 1.8 millones de barriles diarios, el margen para exportación es reducido, lo que ha provocado una contracción general de las exportaciones, incluida la venta de petróleo a Cuba.

Monto de las exportaciones a Cuba

A pregunta expresa, el director general de Pemex informó que, durante el año pasado, el total vendido a Cuba, entre crudo y productos refinados, ascendió a 496 millones de dólares.

Indicó que en años anteriores el monto se ha mantenido en niveles similares, y precisó que en 2023 las ventas fueron de 367 millones de dólares, sin variaciones significativas, ya que el contrato se mantiene estable y con una relación comercial regular.

Últimos envíos de petróleo mexicano y presión de Estados Unidos

Según dos fuentes contactadas por AFP, el 9 de enero llegó a La Habana el último barco cargado con 85 mil barriles de petróleo mexicano. En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el lunes que México “cesará” de mandar crudo a la isla.

Pemex no ha hecho público su contrato con Cuba ni ha informado del volumen total de petróleo enviado, además de reservarse los mecanismos mediante los cuales La Habana realiza los pagos.

Crisis energética y económica en Cuba

Cuba enfrenta una grave crisis económica, en medio de un embargo de Washington vigente desde hace más de seis décadas y de fallas internas del gobierno comunista.

La situación podría recrudecerse con el cese de los envíos de hidrocarburos desde Venezuela y ahora de México.

La economía cubana sobrevivió en años recientes gracias al petróleo que le proporcionaba Caracas a cambio de asistencia de médicos, profesores y otros profesionales cubanos.

Sin embargo, dejó de recibir ese suministro en diciembre, poco antes de la caída del mandatario venezolano Nicolás Maduro, ocurrida hace un mes en una operación de fuerzas estadounidenses.

