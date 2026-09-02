Tras Informe de Sheinbaum, Causa en Común acusa abandono de seguridad pública y víctimas

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Causa en Común cuestiona seguridad. Foto: Cuartoscuro

La organización Causa en Común afirmó, ante el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que persisten problemas en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, principalmente por falta de presupuesto para fortalecer a policías, fiscalías y centros penitenciarios.

De acuerdo con la organización, también existen pendientes en atención a víctimas, desapariciones, sistema penitenciario y acceso a información pública. Además, cuestionó la ampliación de funciones de las Fuerzas Armadas y los cambios realizados al Poder Judicial.

📢 COMUNICADO



ANTE EL SEGUNDO INFORME, ALGUNAS VERDADES



➡️ Las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia no cuentan con recursos suficientes.



➡️ El abandono a las víctimas continúa agravándose ante instituciones debilitadas y subordinadas al Ejecutivo.



➡️… pic.twitter.com/5n7qPYw1WJ — Causa en Común (@causaencomun) September 2, 2026

Causa en Común señala falta de recursos para policías y fiscalías

Según la organización, aunque el Consejo Nacional de Seguridad Pública ha aprobado acuerdos para fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia, las acciones previstas no cuentan con respaldo presupuestal suficiente.

En el caso de las policías, Causa en Común señaló que los fondos federales destinados a corporaciones locales están lejos de cubrir sus necesidades. Sus estudios indican que la mitad de las corporaciones estatales no cuenta con sistemas de carrera y que persisten problemas de equipamiento e infraestructura en academias.

En lo que va del sexenio, la organización ha registrado al menos 126 movilizaciones de policías: 60 manifestaciones, 58 paros y ocho emplazamientos a paro. También contabiliza 637 asesinatos de agentes de seguridad pública.

Fiscalías acumulan 2.1 millones de carpetas rezagadas

Causa en Común sostuvo que las fiscalías enfrentan problemas de autonomía, altas cargas de trabajo y deficiencias en la formación y certificación de ministerios públicos, policías de investigación y peritos.

Al cierre de 2024, según el dato citado en el boletín, las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República acumulaban un rezago de 2.1 millones de carpetas de investigación.

En los centros penitenciarios, la organización reportó que la población encarcelada aumentó 16% durante el actual sexenio. De las 272 mil 448 personas privadas de la libertad señaladas en el documento, 118 mil 266 estaban sin sentencia.

Reportan 20 mil 314 personas desaparecidas en el sexenio

Sobre las víctimas, Causa en Común afirmó que las instituciones encargadas de atenderlas y buscar personas desaparecidas tienen recursos y capacidades insuficientes.

La organización reportó 20 mil 314 personas desaparecidas y el hallazgo de al menos 617 fosas clandestinas durante el actual sexenio.

También cuestionó los cambios al Poder Judicial, la ampliación de funciones de las Fuerzas Armadas y la disponibilidad de información pública tras la desaparición del INAI.

Finalmente, Causa en Común indicó que durante este periodo ha documentado, entre otros hechos, 693 masacres, 47 linchamientos, 125 asesinatos de actores políticos y 14 asesinatos de periodistas.

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