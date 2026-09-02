Testamento en México: ¿es obligatorio contratar a un abogado?

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Testamento en México. Foto: Cuartoscuro

El testamento es el documento legal mediante el cual una persona decide quién recibirá sus bienes y derechos después de su muerte. Aunque en México existe el mes del testamento, que es septiembre, aún no hay muchas dudas sobre el mismo. Por ejemplo, ¿es obligatorio contar con un abogado para hacerlo?

¿Es obligatorio contar con abogado para hacer el testamento?

En realidad, no. No es un requisito fundamental contar con un abogado para poder realizar el testamento, pues documento se realiza ante un notario público que será el encargado de darle validez a la última voluntad de las personas.

De acuerdo con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, el “testamento es la única forma legal, segura y eficaz para que cuando una persona fallece sus bienes y derechos vayan a quien ella decida”.

Claves para hacer un testamento

A decir del Colegio por regla general, no se necesitan testigos, salvo casos especiales, como cuando la persona no puede o no sabe firmar o leer, tiene alguna discapacidad visual o auditiva, o cuando el interesado o el propio notario lo solicita.

Para iniciar el trámite es necesario proporcionar los datos requeridos, presentar documentación e identificación oficial y cubrir los honorarios correspondientes.

También se deben designar los herederos y, de acuerdo con el caso, elaborar una relación de los bienes que forman parte del patrimonio.

El testamento puede modificarse las veces que una persona lo considere necesario. Cuando existe más de uno, el último testamento realizado legalmente es el que tiene validez.

El testamento original queda bajo resguardo del notario y quien lo otorgó recibe una copia.

En México, se puede realizar a partir de los 16 años, aunque la edad puede variar según la legislación de cada entidad.

¿Qué más puedes decidir en un testamento?

El documento no sólo sirve para repartir bienes. También permite establecer:

Albacea: persona encargada de cumplir la voluntad del testador.

persona encargada de cumplir la voluntad del testador. Tutor: responsable del cuidado y educación de hijos menores.

responsable del cuidado y educación de hijos menores. Curador: quien vigila las funciones del tutor.

quien vigila las funciones del tutor. Pensión alimenticia: puede establecerse para determinadas personas.

Por ello, realizar un testamento permite dejar claras las decisiones sobre el patrimonio y otros asuntos familiares, y evitar que los seres queridos tengan que resolverlos después del fallecimiento.

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