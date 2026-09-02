Sopas instantáneas, salsas y aderezos, en la mira: diputados analizan subir el IEPS en 2027

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El precio de la cerveza podría incrementarse. Foto: Reuters

Las sopas instantáneas, salsas, aderezos y la cerveza podrían costar más el siguiente año, pues diputados del oficialismo propondrán aplicar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a productos con alto contenido de sodio y revisar un posible aumento al impuesto que pagan las cervezas, como parte de la discusión del Paquete Económico 2027.

Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, explicó que la propuesta busca gravar productos que actualmente no pagan este impuesto pese a sus niveles de sodio y que dañan la salud.

¿Qué productos pagarían IEPS por exceso de sodio?

El diputado de Morena mencionó como ejemplos algunas sopas instantáneas, salsas y aderezos que contienen altos niveles de sodio.

“Hay productos que tienen un exceso de sodio y, por exceso de sodio, no se les cobra el IEPS… Hay algunas sopas Maruchan, las salsas, algunos aderezos”. Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados

La propuesta también contempla que estos productos dejen de estar considerados dentro de la canasta básica, aunque los detalles todavía deberán ser discutidos por los legisladores.

De acuerdo con Altamirano, la aplicación de este impuesto podría generar una recaudación cercana a 12 mil millones de pesos.

El precio de una sopa instantánea Maruchan oscila entre los 13.50 a 20 pesos, al imponer el IEPS a éste y otros productos es probable que su precio incremente.

También revisarán IEPS de las cervezas

Además del impuesto a productos con alto contenido de sodio, los diputados plantearon revisar el IEPS aplicado a las cervezas.

Altamirano señaló que la propuesta sí implicaría una modificación en el monto que actualmente se paga por este impuesto.

El legislador estimó que el ajuste podría ubicarse entre 3% y 4%, aunque aclaró que la cifra deberá revisarse una vez que avance la discusión.

Estas propuestas surgieron de los trabajos del Grupo de Tratamiento Fiscal a la Producción de Destilados y otras Bebidas Alcohólicas, creado por la Comisión de Hacienda.

El incremento al IEPS será revisado por la Comisión de Hacienda una vez que el Paquete Fiscal 2027 sea presentado formalmente por el Ejecutivo Federal.

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