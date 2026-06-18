Lotería Nacional lanza billete conmemorativo por los 80 años de la AMACC

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Foto: Lotería Nacional

La Lotería Nacional presentó el billete conmemorativo del Sorteo Mayor No. 4019 para celebrar el 80 aniversario de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), institución encargada de promover, preservar y difundir el cine mexicano.

La presentación contó con la participación de la actriz Dolores Heredia, el actor Juan Manuel Bernal, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el presidente de la AMACC, Daniel Hidalgo.

La AMACC fue fundada el 3 de julio de 1946 en la Ciudad de México por integrantes de la industria cinematográfica nacional, entre ellos Raúl de Anda, Fernando Soler, Alejandro Galindo, Carlos Pellicer y Gabriel Figueroa.

Un año después, el 15 de mayo de 1947, entregó por primera vez el Premio Ariel, reconocimiento creado por el escultor Ignacio Asúnsolo e inspirado en la obra del escritor uruguayo José Enrique Rodó.

Actualmente, la Academia realiza actividades de difusión, investigación y preservación cinematográfica, además de colaborar con instituciones como Filmoteca UNAM, IMCINE y la Cineteca Nacional.

Integrantes de la industria destacan el legado del cine mexicano

Durante el evento, el presidente de la AMACC, Daniel Hidalgo, señaló que el compromiso de la institución es continuar apoyando a nuevas generaciones de cineastas.

“El compromiso de la AMACC para los próximos 80 años es inamovible: seguir abriendo camino a las y los jóvenes cineastas, a esos jóvenes que hoy, en cualquier rincón del país, están filmando su primera película con una cámara prestada, con un teléfono, con lo que tengan a la mano. Ellos y ellas son los que mañana ocuparán estas sillas y formarán parte de nuestra historia”, dijo.

Por su parte, la actriz Dolores Heredia afirmó: “Somos el resultado vivo de esos 80 años de historia. Cada corte de edición, cada línea de diálogo escrita en el presente, carga con el eco de los que caminaron antes. Somos los herederos de una terquedad luminosa: la de seguir contando nuestras propias historias”.

El actor Juan Manuel Bernal destacó la diversidad actual de la cinematografía nacional. “Lo más hermoso es lo que está pasando aquí adentro, en nuestra tierra”.

Y agregó que “nuestra cinematografía ya no le pertenece a una sola mirada ni a una sola ciudad. Hoy tenemos un cine con una profunda perspectiva de género; un cine potente y necesario hecho por mujeres; historias filmadas por personas de los pueblos originarios en sus propias lenguas, con su propia cosmogonía. Hoy los directores y directoras de los estados de la República están tomando la cámara para demostrarnos que México está lleno de historias”.

Sorteo repartirá 66 millones de pesos en premios

La directora de Lotería Nacional, Olivia Salomón, informó que para el Sorteo Mayor No. 4019 se imprimieron 3 millones 600 mil cachitos.

El sorteo contará con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa total de 66 millones de pesos en premios.

Los billetes ya se encuentran disponibles en los puntos de venta de la institución y el sorteo se realizará el 7 de julio de 2026 a las 20:00 horas.

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