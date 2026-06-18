Guía completa: así puedes obtener tu CURP biométrica paso a paso

| 17:12 | Alejandra Guzmán | Uno TV
datos biometricos
Foto: Getty

Alrededor de la CURP biométrica existen varias interrogantes sobre los requisitos y pasos para tramitarla, así como si ya es un documentos obligatorio para hacer otro tipo de trámites. Por ello, Unotv.com te da una guía para obtenerlo.

¿Qué identificaciones acepta Renapo para la CURP biométrica?

De acuerdo con el Registro Nacional de Población (Renapo), cualquiera de los siguientes documentos puede utilizarse como identificación oficial para realizar el trámite:

  • Pasaporte vigente
  • Credencial para votar (INE)
  • Cédula profesional en formato de credencial
  • Credencial del Inapam

Es importante que la identificación esté vigente y cuente con fotografía.

Además, la autoridad recomienda consultar previamente el portal oficial de citas para verificar los requisitos, la disponibilidad de módulos y la documentación necesaria antes de acudir a realizar el trámite.

¿Cómo se realiza el trámite de la CURP biométrica?

Una vez que la persona acude a la cita, personal de Renapo realiza el registro de sus datos biométricos mediante el siguiente procedimiento:

  • Se captura la firma autógrafa digital para otorgar el consentimiento
  • Toma de una fotografía del rostro
  • Digitalización de las 10 huellas dactilares
  • Captura de las imágenes del iris de ambos ojos
  • Finalmente, se digitaliza la identificación oficial con fotografía

¿Es obligatoria la CURP biométrica?

Hasta ahora, las autoridades han señalado que la CURP biométrica no se solicita para realizar trámites oficiales. Sin embargo, advirtieron que este documento comenzará a incorporarse gradualmente como requisito en distintos servicios gubernamentales en México.

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