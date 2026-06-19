Madres buscadoras piden visibilizar desaparecidos durante el Mundial

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Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio Galván, aseguró que la atención internacional que recibe México por el Mundial 2026 también debería servir para visibilizar la crisis de desapariciones que atraviesa el país.

Durante una entrevista en A las Nueve en Uno, señaló que el objetivo de los colectivos de búsqueda es recordar que detrás de cada caso existe una familia que sigue esperando respuestas.

Brenda Valenzuela aclaró que las madres buscadoras no rechazan los eventos deportivos ni las celebraciones internacionales, pero consideran que el mismo esfuerzo institucional que se destina a estos eventos debería aplicarse para atender la problemática de las desapariciones.

Sin avances en el caso de Carlos Emilio

Brenda Valenzuela denunció que, a casi nueve meses de la desaparición de su hijo en Sinaloa, las autoridades no han presentado resultados tangibles ni una línea clara de investigación.

También criticó los intentos de minimizar el problema y reiteró que las desapariciones representan una herida abierta para miles de familias mexicanas.

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