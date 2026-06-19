Sheinbaum no viajará a Brasil para acuerdo entre Pemex y Petrobras

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Ambos gobiernos han mantenido conversaciones. Foto: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, por ahora, no tiene previsto realizar viajes al extranjero debido a los temas pendientes en el país. Sin embargo, adelantó que la próxima semana una comitiva de Pemex y de la Secretaría de Energía viajará a Brasil para formalizar el mecanismo de cooperación con Petrobras.

“No pensamos salir pronto del país vamos a estar aquí hay muchos temas y hay que estar aquí pero si se va a firmar es la próxima semana va un equipo de Pemex y de la secretaría de energía a Brasil ya para firmar el acuerdo, el convenio, el mecanismo legal para poder tener una colaboración muy estrecha entre Petrobras y Pemex”.

El 10 de junio pasado, Sheinbaum informó que había conversado con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y que ambos gobiernos estaban por concretar el acuerdo entre Pemex y Petrobras.

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