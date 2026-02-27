Mesas de Paz y programa Sí al Desarme dejan más de mil armas canjeadas en Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó este viernes 27 de febrero, que en Sinaloa las acciones realizadas como parte del Eje de Atención a las Causas que Generan la Violencia, dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Durante su intervención en la conferencia mañanera, señaló que las Mesas de Paz sesionaron tanto en la capital como en las siete regiones del estado, con participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno para coordinar acciones en materia de gobernabilidad y seguridad.

Reuniones y acuerdos en las mesas de paz

De acuerdo con los datos presentados, desde octubre de 2024 se realizaron 413 reuniones de la Mesa de Paz Estatal, 2 mil 456 regionales y una interestatal, lo que derivó en 840 acuerdos en beneficio de la población.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, encabezó la sesión estatal, mientras que en las mesas regionales participaron representantes federales, estatales y municipales.

Jornadas por la paz y atención comunitaria

La funcionaria indicó que se efectuaron 228 Jornadas por la Paz en distintos municipios, con la participación de más de 69 mil personas. Además, para abril se prevé la instalación de Consejos de Paz y Justicia en los 20 municipios del estado.

A través de estas jornadas se impulsaron actividades deportivas, culturales y artísticas dirigidas a jóvenes, así como la prestación de servicios, trámites y programas en comunidades rurales, campos agrícolas y planteles educativos.

Avance del programa sí al desarme, sí a la paz

Rodríguez informó que, del 1 de octubre de 2024 al 26 de febrero de 2026, se canjearon mil 219 armas de fuego de manera anónima a través del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, con apoyo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional.

En el municipio de El Fuerte se recibieron 208 armas de fuego, municiones y explosivos, de acuerdo con lo expuesto. También se intercambiaron juguetes bélicos por juguetes didácticos como parte de acciones preventivas.

Nuevos programas educativos y comunitarios

La secretaria anunció que este año iniciarán visitas casa por casa en colonias prioritarias de Culiacán y Mazatlán, además de la organización de Ferias de Paz con participación de más de 50 dependencias.

En materia educativa, se prevé la construcción de un nuevo Bachillerato Tecnológico y la ampliación de un Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, así como la edificación de 20 nuevos planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza durante 2026.

También se informó sobre la próxima apertura de la Universidad Rosario Castellanos, que comenzará clases virtuales en marzo y presenciales en septiembre.

Asimismo, se contempla la construcción de dos Centros Comunitarios México Imparable en Sinaloa y la puesta en marcha del programa Jóvenes Unen al Barrio, además de actividades culturales como un concierto masivo del Circuito Nacional de Festivales por la Paz y presentaciones del Circuito Nacional de Orquestas Sinfónicas por la Paz.

