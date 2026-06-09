Roberto Velasco y Marco Rubio dialogan por teléfono sobre seguridad y migración

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Marco Rubio y Roberto Velasco refuerzan cooperación México-EE. UU. Foto: AFP

La relación entre México y Estados Unidos volvió a ocupar un lugar central en la agenda bilateral tras una llamada de trabajo entre funcionarios de ambos países. El diálogo se centró en mantener la coordinación en temas considerados prioritarios para ambas naciones.

De acuerdo con información difundida por las dos partes, la conversación abordó asuntos relacionados con seguridad, migración y comercio, además de la importancia de continuar fortaleciendo los mecanismos de cooperación entre los gobiernos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo una llamada con el secretario Roberto Velasco, en la que ambos funcionarios intercambiaron puntos de vista sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

El secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) sostuvo este lunes una cordial y respetuosa llamada de trabajo con el secretario de Estado del @StateDept, Marco Rubio (@SecRubio), con quien dialogó sobre la relación entre México y Estados Unidos.



En la conversación telefónica ambos… pic.twitter.com/ZMhq1auz13 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 9, 2026

Según el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, la conversación fue productiva y permitió avanzar en temas compartidos. Entre ellos destacó la colaboración para frenar el flujo de migrantes irregulares entre los países, combatir el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, así como acelerar acciones para desmantelar a los cárteles.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la llamada se desarrolló en un ambiente cordial y respetuoso. Además, señaló que ambos funcionarios reafirmaron su interés por mantener una buena cooperación en asuntos clave de la agenda bilateral.

Temas prioritarios en la agenda bilateral

Entre los asuntos mencionados por ambas partes destacan:

Seguridad

Migración

Comercio

Combate al fentanilo y otras drogas ilícitas

y otras drogas ilícitas Acciones contra los cárteles

Las autoridades de ambos países coincidieron en la importancia de mantener la coordinación en estos temas, considerados estratégicos para la relación entre México y Estados Unidos.

La conversación forma parte de los contactos diplomáticos entre ambos gobiernos para dar seguimiento a los temas prioritarios de la agenda bilateral.

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