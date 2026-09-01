Partidos políticos: elementos que sí y que no pueden usar en sus logos

GENERANDO AUDIO...

Partidos políticos en México. Foto: Cuartoscuro

Una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a Somos México modificar emblema, denominación y colores distintivos. De acuerdo con las autoridades, el partido político tenían un plazo específico para hacer los cambios ordenados.

Tras la resolución, surgen dudas sobre qué si y qué no puede tener un partido político en su logo. Por ello, Unotv.com te da los detalles.

¿Qué sí y que no puede tener un logo de partido político?

Si bien el Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene como tal una regla de diseño gráfico, existe la Ley General de Partidos Políticos, en donde se establecen claramente los lineamientos permitidos y con los que se violaría la legislación vigente.

En el artículo 39, fracción a, se establece que los estatutos deben señalar:

La denominación del partido

El emblema

El color o colores que lo caractericen y diferencien de otros partidos

La denominación y el emblema no pueden contener alusiones religiosas o raciales

Lo que sí se permite tener en un logo de partido político

A decir de la ley, sí se permite que un partido tenga:

Nombre propio

Símbolo

Logotipo

Tipografía

Composición gráfica

Uno o varios colores

Lo que no se permite tener en un logotipo de partido político

De acuerdo con las autoridades, así como es claro lo que sí se puede, también es claro con lo que no puede contener.

No puede tener alusiones religiosas

La Ley General de Partidos Políticos lo dice expresamente: la denominación y el emblema deben estar exentos de alusiones religiosas. Es decir, no puede contener, por ejemplo, la imagen de una virgen, alguna advocación religiosa, o símbolos vinculados con una religión.

No puede tener alusiones raciales

La ley es muy clara al destacar que no se puede tener alusiones raciales.

No puede confundirse con otro partido.

La ley exige que los colores y el emblema “caractericen y diferencien” al partido respecto de otros.

Somos México debe cambiar por orden de autoridades

En el caso específico de Somos México, de acuerdo con autoridades, la denominación del partido podría funcionar como una expresión de pertenencia nacional y no permite identificar suficientemente al partido como una opción política específica.

Además del nombre, el Tribunal determinó que el partido político debía cambiar su emblema y color al presentar semejanzas por los partidos locales Fuerza por México en Tlaxcala, Puebla y Baja California Sur.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.