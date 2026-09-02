Las dos caras de las desapariciones en México: estados con más y menos casos registrados
México enfrenta un complicado panorama en el tema de personas desaparecidas. La cifra, de acuerdo con Red Lupa, es de 134 mil 257 desaparecidos, 78.08% de los cuales son hombres. Fichas de búsqueda se levantan en todos los estados de la República, pero, en algunos, los casos alcanzan altas cifras.
Estados con mayor número de personas desaparecidas en México
De acuerdo con el informe de Red Lupa, existen estados que, en 2026, se colocan entre las entidades con mayor número de casos de personas desaparecidas. A la cabeza se encuentra Estado de México, con 14 mil 648 reportes hasta el 16 de mayo de este año.
En los primeros cinco lugares de la lista de estados en donde el número de desaparecidos es alto se encuentran:
- Estado de México, con 14 mil 648 casos
- Tamaulipas, con 13 mil 787 casos
- Jalisco, con 12 mil 765 casos
- Michoacán, con 7 mil 782 casos
- Nuevo León, con 7 mil 476 casos
En esos cinco estados, se concentran 42% de personas desaparecidas del país.
Sin embargo, no son los únicos, pues en estados del norte y centro, como Guanajuato, donde reportan una crisis por fosas clandestinas, los registros de personas desaparecidos también son altos.
En la lista de estados con altos registros de personas desaparecidas se encuentran también:
- Sinaloa, con 7 mil 243 casos
- Veracruz, con 7 mil 239 casos
- Sonora, con 6 mil 111 casos
- Ciudad de México, con 5 mil 980 casos
- Guanajuato, con 5 mil 653 casos
- Baja California, con 5 mil 160 casos
- Guerrero, con 4 mil 617 casos
- Chihuahua, con 4 mil 295 casos
- Zacatecas, con 3 mil 995 casos
- Coahuila, con 3 mil 692 casos
- Puebla, con 2 mil 862 casos
Estados con menos casos de desaparecidos
En contraste, los estados con menor número de reportes de personas desaparecidas son:
- Tlaxcala, con 181 casos
- Campeche, con 218 casos
- Yucatán, con 338 casos
- Aguascalientes, con 506 casos
- Querétaro, con 780 casos
- Oaxaca, con 806 casos
Sin embargo, en los primeros cinco estados aumentó el número de personas desaparecidas con relación a los reportes del 2025.
Entre las entidades con menores registros de personas desaparecidas se encuentran también:
- Durango, con mil 125 casos
- Baja California Sur, con mil 172 casos
- San Luis Potosí, con mil 331 casos
- Colima, con mil 524 casos
- Hidalgo, con mil 717 casos
- Quintana Roo, con mil 874 casos
- Chiapas, con 2 mil 10 casos
- Morelos, con 2 mil 107 casos
- Tabasco, con 2 mil 182 casos
- Nayarit, con 2 mil 226 casos
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.