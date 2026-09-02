Las dos caras de las desapariciones en México: estados con más y menos casos registrados

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Desapariciones en México. Foto: Cuartoscuro

México enfrenta un complicado panorama en el tema de personas desaparecidas. La cifra, de acuerdo con Red Lupa, es de 134 mil 257 desaparecidos, 78.08% de los cuales son hombres. Fichas de búsqueda se levantan en todos los estados de la República, pero, en algunos, los casos alcanzan altas cifras.

Estados con mayor número de personas desaparecidas en México

De acuerdo con el informe de Red Lupa, existen estados que, en 2026, se colocan entre las entidades con mayor número de casos de personas desaparecidas. A la cabeza se encuentra Estado de México, con 14 mil 648 reportes hasta el 16 de mayo de este año.

En los primeros cinco lugares de la lista de estados en donde el número de desaparecidos es alto se encuentran:

Estado de México, con 14 mil 648 casos

Tamaulipas, con 13 mil 787 casos

Jalisco, con 12 mil 765 casos

Michoacán, con 7 mil 782 casos

Nuevo León, con 7 mil 476 casos

En esos cinco estados, se concentran 42% de personas desaparecidas del país.

Sin embargo, no son los únicos, pues en estados del norte y centro, como Guanajuato, donde reportan una crisis por fosas clandestinas, los registros de personas desaparecidos también son altos.

En la lista de estados con altos registros de personas desaparecidas se encuentran también:

Sinaloa, con 7 mil 243 casos

Veracruz, con 7 mil 239 casos

Sonora, con 6 mil 111 casos

Ciudad de México, con 5 mil 980 casos

Guanajuato, con 5 mil 653 casos

Baja California, con 5 mil 160 casos

Guerrero, con 4 mil 617 casos

Chihuahua, con 4 mil 295 casos

Zacatecas, con 3 mil 995 casos

Coahuila, con 3 mil 692 casos

Puebla, con 2 mil 862 casos

Estados con menos casos de desaparecidos

En contraste, los estados con menor número de reportes de personas desaparecidas son:

Tlaxcala, con 181 casos

Campeche, con 218 casos

Yucatán, con 338 casos

Aguascalientes, con 506 casos

Querétaro, con 780 casos

Oaxaca, con 806 casos

Sin embargo, en los primeros cinco estados aumentó el número de personas desaparecidas con relación a los reportes del 2025.

Entre las entidades con menores registros de personas desaparecidas se encuentran también:

Durango, con mil 125 casos

Baja California Sur, con mil 172 casos

San Luis Potosí, con mil 331 casos

Colima, con mil 524 casos

Hidalgo, con mil 717 casos

Quintana Roo, con mil 874 casos

Chiapas, con 2 mil 10 casos

Morelos, con 2 mil 107 casos

Tabasco, con 2 mil 182 casos

Nayarit, con 2 mil 226 casos

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