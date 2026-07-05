Sheinbaum felicita a EE. UU. por su independencia, pero recuerda que México es un país libre y soberano
La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a Estados Unidos por el 250 aniversario de su independencia. A su vez, aprovechó el mensaje para reiterar que todas las naciones tienen derecho a ser libres e independientes. Las declaraciones ocurrieron este sábado durante un evento del programa Pensión Mujeres Bienestar en Quiroga, Michoacán.
Acompañada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la mandataria reivindicó la historia de México como un país que ha luchado por su independencia, soberanía y justicia social. Aseguró que esos principios siguen vigentes y forman parte del proyecto de la Cuarta Transformación.
Sheinbaum destaca la soberanía de México tras felicitar a Estados Unidos
Durante su discurso, Claudia Sheinbaum envió un mensaje al pueblo y al gobierno estadounidense por la conmemoración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos.
Le mandamos felicitaciones a su pueblo y a su gobierno. Y también recordamos que todas las naciones tenemos derecho a ser libres e independientes.
La presidenta recordó que la Independencia de México fue la primera gran transformación del paísL. Además, afirmó que, desde entonces, los mexicanos han defendido la libertad, la soberanía y la justicia social.
También hizo referencia a los Sentimientos de la Nación, de José María Morelos, al señalar que la soberanía emana del pueblo, principio que, dijo, guía a su administración.
Presidenta vincula la Cuarta Transformación con la historia de México
En su intervención, Sheinbaum aseguró que la Cuarta Transformación es heredera de los movimientos históricos de la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana.
La mandataria sostuvo que el cambio político iniciado en 2018 fue resultado de una “revolución de las conciencias” lograda por la vía pacífica de las urnas y afirmó que este proceso ha permitido fortalecer los programas sociales y ampliar los derechos de la población.
Además, reiteró que México mantiene una relación de diálogo y coordinación con Estados Unidos, pero insistió en que la soberanía, la independencia y la autodeterminación del país no están sujetas a negociación.
En el mismo contexto, recordó que la revisión del T-MEC avanza entre los tres países y aseguró que el tratado comercial continúa vigente hasta 2036, por lo que, afirmó, existe certeza para la inversión en México.
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