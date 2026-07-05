Sheinbaum felicita a EE. UU. por su independencia, pero recuerda que México es un país libre y soberano

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Sheinbaum felicita a EE. UU. por su independencia. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a Estados Unidos por el 250 aniversario de su independencia. A su vez, aprovechó el mensaje para reiterar que todas las naciones tienen derecho a ser libres e independientes. Las declaraciones ocurrieron este sábado durante un evento del programa Pensión Mujeres Bienestar en Quiroga, Michoacán.

Pensión Mujeres Bienestar. Quiroga, Michoacán.

Aquí te dejo el video completo. 🎥https://t.co/SAKlTpX17P — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 4, 2026

Acompañada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la mandataria reivindicó la historia de México como un país que ha luchado por su independencia, soberanía y justicia social. Aseguró que esos principios siguen vigentes y forman parte del proyecto de la Cuarta Transformación.

Sheinbaum destaca la soberanía de México tras felicitar a Estados Unidos

Durante su discurso, Claudia Sheinbaum envió un mensaje al pueblo y al gobierno estadounidense por la conmemoración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

Le mandamos felicitaciones a su pueblo y a su gobierno. Y también recordamos que todas las naciones tenemos derecho a ser libres e independientes.

La presidenta recordó que la Independencia de México fue la primera gran transformación del paísL. Además, afirmó que, desde entonces, los mexicanos han defendido la libertad, la soberanía y la justicia social.

También hizo referencia a los Sentimientos de la Nación, de José María Morelos, al señalar que la soberanía emana del pueblo, principio que, dijo, guía a su administración.

Presidenta vincula la Cuarta Transformación con la historia de México

En su intervención, Sheinbaum aseguró que la Cuarta Transformación es heredera de los movimientos históricos de la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana.

La mandataria sostuvo que el cambio político iniciado en 2018 fue resultado de una “revolución de las conciencias” lograda por la vía pacífica de las urnas y afirmó que este proceso ha permitido fortalecer los programas sociales y ampliar los derechos de la población.

Además, reiteró que México mantiene una relación de diálogo y coordinación con Estados Unidos, pero insistió en que la soberanía, la independencia y la autodeterminación del país no están sujetas a negociación.

En el mismo contexto, recordó que la revisión del T-MEC avanza entre los tres países y aseguró que el tratado comercial continúa vigente hasta 2036, por lo que, afirmó, existe certeza para la inversión en México.

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