Sheinbaum entrega apoyos a más de 146 mil mujeres en Michoacán

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Al centro, la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Especial

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar en Quiroga, Michoacán, donde destacó que este programa reconoce el trabajo de cuidados que realizan las mujeres. En la entidad, 146 mil 158 mujeres de entre 60 y 64 años ya reciben este apoyo, informó la Secretaría de Bienestar.

Presidenta reconoce labor de mujeres

Durante el acto, Sheinbaum afirmó que la Pensión Mujeres Bienestar busca reconocer la labor de las mujeres y reiteró que deben garantizarse sus derechos, entre ellos el acceso a la educación, la salud, el trabajo y una vida libre de violencia.

La mandataria recordó que, al cumplir 65 años, las beneficiarias podrán incorporarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Asimismo, señaló que, además de este programa, el Gobierno de México impulsa la construcción de un Centro LIBRE para las mujeres en cada municipio del país, además de la distribución de la Cartilla de Derechos de las Mujeres.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, precisó que las 146 mil 158 mujeres beneficiarias en Michoacán reciben la pensión como un reconocimiento a su contribución en la construcción del país.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que en la entidad se construirán 127 Centros LIBRE, cifra superior a los 113 municipios del estado, con el propósito de ampliar la cobertura, especialmente para las mujeres de pueblos originarios.

En el evento también participó María del Carmen Villanueva Herrera, beneficiaria del programa, quien agradeció el apoyo destinado a las mujeres indígenas de la comunidad y la visita de la presidenta a la entidad.

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