Semarnat anuncia plan de trabajo para atender demandas por planta de fertilizantes en Topolobampo

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Residentes de Bahia de Ohuira se oponen a proyecto. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que estableció una ruta de trabajo con comunidades de Ohuira y Topolobampo, en Sinaloa, para dar seguimiento a las demandas y cuestionamientos relacionados con el proyecto de una planta de fertilizantes en la Bahía de Ohuira.

De acuerdo con la dependencia, el acuerdo se alcanzó durante una reunión en la que participaron autoridades federales, estatales y municipales, así como habitantes de la región que han manifestado preocupaciones sobre los posibles impactos ambientales del proyecto.

Revisarán estudios y observaciones

Como parte de los compromisos anunciados, Semarnat señaló que continuarán las mesas de diálogo para revisar información técnica, estudios, observaciones y propuestas presentadas por las comunidades y especialistas.

▶️ Durante su visita a #Sinaloa, la secretaria @aliciabarcena, junto con autoridades federales, estatales y municipales, estableció una ruta de trabajo con comunidades de #Ohuira y #Topolobampo para dar seguimiento a los planteamientos presentados durante el diálogo realizado en… pic.twitter.com/Cu1udMdBGf — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) June 13, 2026

La dependencia indicó que estos encuentros buscarán dar seguimiento a los planteamientos expresados durante el diálogo realizado previamente en la Bahía de Ohuira.

Profepa hará una nueva inspección

Entre los acuerdos también se encuentra una inspección actualizada por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para verificar el estado actual de las obras y actividades desarrolladas en la zona.

Según Semarnat, la revisión incluirá el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable y las condiciones bajo las cuales se desarrolla el proyecto.

Buscarán diálogo con la empresa

La dependencia agregó que se buscará un acercamiento con la empresa responsable de la planta de fertilizantes para sostener conversaciones sobre los señalamientos y preocupaciones expresadas por habitantes de la región.

Asimismo, indicó que se garantizará el respeto al derecho de manifestación de las comunidades involucradas en el conflicto.

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