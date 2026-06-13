Profeco emite recomendaciones para el uso seguro de plataformas de hospedaje durante el Mundial 2026

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Alerta por hospedaje en Mundial 2026. Foto: Getty images.

Con motivo del inicio del Mundial 2026 y el incremento en la demanda de alojamientos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) orientó a las personas consumidoras para evitar irregularidades al momento de contratar servicios mediante plataformas digitales.

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Antes de contratar mediante una plataforma digital, verifica la identidad de quien ofrece el alojamiento, revisa las condiciones del servicio y asegúrate de que el precio incluya todos los cargos e impuestos.



La… pic.twitter.com/x46Z4va6MS — Profeco (@Profeco) June 12, 2026

La autoridad recordó que este tipo de hospedaje se ofrece a cambio de un precio determinado por las y los propietarios de los inmuebles, considerando factores como ubicación, características y equipamiento.

Asimismo, señaló que los servicios pueden incluir complementos como alimentación, lavandería, internet, alberca, limpieza o seguridad, por lo que recomendó evaluar las necesidades y prioridades antes de realizar una reservación.

Plataformas de hospedaje deben informar condiciones y costos

La Profeco indicó que los proveedores están obligados a informar de manera clara su identidad y datos de ubicación física en el país para que las personas usuarias puedan presentar aclaraciones o quejas en caso necesario.

Además, deben proporcionar información veraz sobre las características del alojamiento ofertado, así como el precio total en moneda nacional. Dicho monto debe incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro cargo aplicable.

La dependencia también recordó que los proveedores deben informar de forma transparente los términos y condiciones del servicio, así como las políticas de cancelación, devolución, reembolso y cambios. De igual manera, están obligados a respetar los servicios, tarifas, promociones y condiciones anunciadas o pactadas con las personas consumidoras.

Profeco recomienda verificar anfitriones y formas de pago

Entre las recomendaciones emitidas para contratar un hospedaje seguro, la Procuraduría señaló que los anfitriones no deben solicitar pagos mediante transferencias bancarias, PayPal o criptomonedas fuera de la plataforma utilizada para la reservación.

Explicó que los proveedores de estos servicios únicamente protegen los pagos cuando la contratación se realiza dentro de sus sistemas oficiales.

Antes de reservar, la autoridad aconsejó verificar la reputación del anfitrión mediante la revisión de su fotografía de perfil, antigüedad dentro de la plataforma, identidad verificada y comentarios de otros usuarios. También recomendó revisar la ubicación del inmueble, analizar las fotografías publicadas y consultar las políticas de privacidad del sitio web.

Por cuestiones de seguridad, sugirió comprobar que el alojamiento cuente con extintores, detectores de humo, botiquín de primeros auxilios y caja de seguridad.

Además, recomendó establecer contacto previo con la persona anfitriona para conocer las reglas del inmueble, las condiciones de cancelación y las formas de pago aceptadas.

¿Cómo evitar fraudes en plataformas de hospedaje?

Para reducir el riesgo de caer en fraudes en línea, la Profeco recomendó seguir las siguientes medidas:

Reservar únicamente dentro de la plataforma oficial.

Desconfiar de ofertas con precios demasiado bajos.

Evitar comunicaciones fuera de la plataforma.

Revisar cuidadosamente la URL del sitio web.

Utilizar métodos de pago con mecanismos de protección.

Reportar anuncios o publicaciones sospechosas.

La dependencia también exhortó a las personas usuarias a leer detenidamente las políticas de privacidad antes de registrarse o reservar, con el fin de conocer cómo será utilizada su información personal, quién tendrá acceso a ella y si será compartida con otras empresas.

Ante cualquier irregularidad relacionada con la contratación de hospedaje mediante plataformas digitales, la Profeco puso a disposición de las personas consumidoras el Teléfono del Consumidor en los números 55 5568 8722 y 800 468 8722, además de sus canales de atención en redes sociales y correos electrónicos para denuncias y asesoría.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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