Los mejores momentos del Desfile Cívico Militar en Paseo de la Reforma

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Desfile Cívico Militar. Foto: Cuartoscuro

El Desfile Cívico Militar por el 216 aniversario de la Independencia de México dejó momentos emblemáticos que quedaron captados en video y Uno TV te presenta algunos.

Los mejores momentos del Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre

Homenaje a la Selección Mexicana

Uno de los momentos más celebrados fue el homenaje que se le rindió a la Selección Mexicana de futbol tras la celebración del Mundial 2026.

⚽🇲🇽 El futbol mexicano tuvo un espacio en el Desfile Cívico-Militar 2026, con carros alegóricos que rindieron homenaje a la Selección Mexicana tras la celebración del Mundial 2026.



Los vehículos también reconocieron la participación de elementos del Ejército Mexicano, quienes… pic.twitter.com/IrGmUTbrNY — Uno TV (@UnoNoticias) September 16, 2026

Binomios caninos

Los binomios caninos del Agrupamiento de Carreteras de la Guardia Nacional también se hicieron presentes en el Desfile Cívico Militar.

🐶🇲🇽 ¡Más lomitos en el Desfile Militar 2026! Los binomios caninos del Agrupamiento de Carreteras de la Guardia Nacional marcharon con paso firme durante el Desfile Cívico-Militar del #16DeSeptiembre.



Como parte de los contingentes que recorrieron el Centro Histórico de #CDMX… pic.twitter.com/N58eAGjKFd — Uno TV (@UnoNoticias) September 16, 2026

Paso del Heroico Colegio Militar

El contingente del Heroico Colegio Militar, con el águila al frente del contingente, fue uno de los momentos emblemáticos que dejó el Desfile Cívico Militar.

🦅🇲🇽 Con el águila al frente del contingente, el Heroico Colegio Militar participa en el Desfile Cívico-Militar con motivo del 216 aniversario de la Independencia de México.



🎖️ Los cadetes avanzan con paso firme, disciplina y marcialidad por las calles del Centro Histórico de… pic.twitter.com/oOZrSaVXQi — Uno TV (@UnoNoticias) September 16, 2026

¡Elementos de élite! Boinas rojas estremecen Reforma

Elementos de elite de la Brigada de fusileros paracaidistas, conocidos como Boinas rojas, participan en el Desfile Militar y, en Paseo de la Reforma, expresan con orgullo sus cánticos de honor y valor.

Los elementos de élite de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, conocidos como los “Boinas rojas”, participan en el Desfile Cívico-Militar por el #16DeSeptiembre.



🎖️ A su paso por Paseo de la Reforma, los integrantes del contingente avanzan con disciplina y marcialidad,… pic.twitter.com/f5AIhBudhV — Uno TV (@UnoNoticias) September 16, 2026

Suman militares a niños en desfile

Por unos pequeños instantes, militares sumaron a niños a su contingente durante el Desfile Cívico Militar en Paseo de la Reforma, cerca del Ángel de la Independencia.

Un gesto de cortesía y cercanía protagonizaron elementos militares durante el Desfile Cívico-Militar del #16DeSeptiembre, al sumar brevemente a varios niños a su contingente.



🇲🇽 El momento ocurrió sobre Paseo de la Reforma, cerca del Ángel de la Independencia, donde los pequeños… pic.twitter.com/LbdoODsBmp — Uno TV (@UnoNoticias) September 16, 2026

Entonación del Himno Nacional

Para culminar la celebración del 216 aniversario de la Independencia de México se entonó el Himno Nacional.

#ALMOMENTO | 🇲🇽 Con la entonación del Himno Nacional de México, concluyó el Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre, realizado para conmemorar el 216 aniversario de la Independencia de México.



Durante el recorrido, el general de división de Estado Mayor Enrique Martínez… pic.twitter.com/SoFd0UoYus — Uno TV (@UnoNoticias) September 16, 2026

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