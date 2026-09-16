Los mejores momentos del Desfile Cívico Militar en Paseo de la Reforma

| 15:14 | Eduardo Ruiz | Uno TV
Desfile Cívico Militar.
Desfile Cívico Militar. Foto: Cuartoscuro

El Desfile Cívico Militar por el 216 aniversario de la Independencia de México dejó momentos emblemáticos que quedaron captados en video y Uno TV te presenta algunos.

Los mejores momentos del Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre

  • Homenaje a la Selección Mexicana

Uno de los momentos más celebrados fue el homenaje que se le rindió a la Selección Mexicana de futbol tras la celebración del Mundial 2026.

  • Binomios caninos

Los binomios caninos del Agrupamiento de Carreteras de la Guardia Nacional también se hicieron presentes en el Desfile Cívico Militar.

  • Paso del Heroico Colegio Militar

El contingente del Heroico Colegio Militar, con el águila al frente del contingente, fue uno de los momentos emblemáticos que dejó el Desfile Cívico Militar.

  • ¡Elementos de élite! Boinas rojas estremecen Reforma

Elementos de elite de la Brigada de fusileros paracaidistas, conocidos como Boinas rojas, participan en el Desfile Militar y, en Paseo de la Reforma, expresan con orgullo sus cánticos de honor y valor.

  • Suman militares a niños en desfile

Por unos pequeños instantes, militares sumaron a niños a su contingente durante el Desfile Cívico Militar en Paseo de la Reforma, cerca del Ángel de la Independencia.

  • Entonación del Himno Nacional

Para culminar la celebración del 216 aniversario de la Independencia de México se entonó el Himno Nacional.

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