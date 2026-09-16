Difunden video del intento de huida por mar del agresor de recepcionista en Santa Fe

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Difunden video del intento de huida de Jorge Cortés. Foto: AFP/FGR

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos difundió un video del momento en que Jorge Cortés Jiménez, señalado por agredir a una recepcionista en un inmueble de Santa Fe, Ciudad de México, intentó huir por vía marítima. El hombre fue interceptado el 12 de agosto de 2026 por la Guardia Costera de Estados Unidos frente a la costa de San Diego.

Border Patrol agents have apprehended Octavio Jorge Cortés Jiménez, a Mexican national wanted for attempted femicide. After the USCG interdicted his panga off the San Diego coast on 8/12, agents took the subject into custody, preventing him from evading justice by sea. pic.twitter.com/oZ99E00qdA — Chief Patrol Agent – San Diego Sector (@USBPChiefSDC) September 16, 2026

Cronología del agresor de la recepcionista de CDMX: su huida y captura

La agresión ocurrió el 29 de junio de 2026 en el complejo Park Life Paradox, ubicado en Santa Fe, Ciudad de México. De acuerdo con los hechos denunciados, Jorge Cortés Jiménez sostuvo una discusión con la recepcionista que se encontraba en turno y posteriormente la agredió físicamente, hasta dejarla en el suelo.

Tras el ataque, las autoridades iniciaron las investigaciones para localizar al presunto responsable, quien habría salido del país e intentado evadir a la justicia mexicana.

Así fue su intento de huida por vía marítima

De acuerdo con la información difundida por autoridades estadounidenses, Cortés Jiménez fue localizado mientras se desplazaba en una lancha frente a la costa de San Diego, California.

La Guardia Costera de Estados Unidos realizó la intercepción de la embarcación el 12 de agosto, tras lo cual agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron al ciudadano mexicano que era buscado por las autoridades de México.

El operativo permitió evitar que continuara su intento de huida por mar y mantenerlo bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

Intercambio de información permitió su detención

La localización de Cortés Jiménez fue resultado del trabajo coordinado y del intercambio de información entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

La Fiscalía General de la República (FGR) colaboró con las autoridades de Estados Unidos para ubicar al hombre, mientras que la Fiscalía de la Ciudad de México dio seguimiento a la investigación por la agresión contra la recepcionista.

Posteriormente, las autoridades mexicanas informaron sobre su detención y el proceso para que enfrentara las investigaciones correspondientes en México.

Es investigado por tentativa de feminicidio

Jorge Cortés Jiménez actualmente se encuentra detenido y es investigado por tentativa de feminicidio contra la recepcionista del complejo Park Life Paradox, en Santa Fe.

La difusión del video permite observar parte de la operación realizada por las autoridades estadounidenses para interceptar la embarcación en la que presuntamente intentaba abandonar el territorio estadounidense por vía marítima.

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