Lilly Téllez exige al Senado intervenir por presunta persecución del INE y FGR contra Mónica Calles

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Lilly Téllez acusa persecución a Mónica Calles. Foto: Cuartoscuro

La senadora Lilly Téllez exigió al Senado intervenir ante lo que calificó como una persecución contra la abogada y periodista Mónica Calles Miramontes, a quien, según la legisladora, el INE y la Fiscalía General de la República (FGR) han sometido a actos de acoso y hostigamiento.

La petición ocurre después de que Calles aseguró que, tras acceder a su carpeta de investigación, encontró que la imputación en su contra está relacionada con la supuesta amenaza de publicar en redes sociales una audiencia realizada con funcionarios del INE. La abogada sostiene que esto representa un intento de limitar su libertad de expresión.

Exijo que el Senado:

•Condene enérgicamente la actuación del @INEMexico contra la abogada y periodista @moni_calles.

•Exhorte con firmeza al INE y a la @FGRMexico a actuar con ética, objetividad e imparcialidad, y detener cualquier tipo de acoso, hostigamiento o persecución. pic.twitter.com/AyXirErXdm — Lilly Téllez (@LillyTellez) September 16, 2026

Téllez pide al Senado intervenir por el caso Mónica Calles

En su propuesta, la senadora del PAN pide que el Senado exhorte al INE y a la FGR a actuar con objetividad e imparcialidad y a detener cualquier acto de acoso, hostigamiento, intimidación o persecución contra Calles.

Téllez sostiene que el caso está relacionado con el trabajo de la abogada en defensa de trabajadores y con los señalamientos que ha realizado sobre presuntas irregularidades dentro del organismo electoral.

La propuesta también plantea que la FGR informe a Calles qué delitos se le imputan y le permita acceder a la carpeta de investigación para ejercer adecuadamente su defensa.

Mónica Calles dice que la imputan por querer publicar una audiencia

En una nueva publicación, Calles afirmó que después de revisar la carpeta de investigación confirmó, desde su perspectiva, que existe una persecución política y penal en su contra.

La abogada aseguró que la imputación es por el delito de “amenazas”, pero señaló que, según el contenido que pudo revisar, la conducta atribuida consistiría en haber advertido que publicaría en redes sociales una audiencia de funcionarios públicos.

🚨 ÚLTIMA HORA: SE CONFIRMA PERSECUCIÓN DE ESTADO🚨



Tras tener acceso a MI carpeta de investigación, se confirma exactamente lo que hemos dicho desde el inicio: estamos ante una persecución política y penal iniciada por el @INEMexico en complicidad con la @FGRMexico.



🟥¿QUÉ… https://t.co/HmN7MLkvfz pic.twitter.com/BHLSb7oDdr — Mónica Calles Miramontes (@moni_calles) September 15, 2026

Calles también sostuvo que la investigación incluye comentarios y reacciones relacionados con las publicaciones que hizo sobre el INE y afirmó que el caso representa, a su juicio, un intento de limitar su libertad de expresión, ejercicio de la abogacía y actividad periodística.

¿Qué pide Lilly Téllez a la FGR?

La senadora solicita que la Fiscalía detenga cualquier persecución contra Calles derivada del ejercicio de su profesión y que se abstenga de utilizar el aparato penal como mecanismo de inhibición de la crítica o del periodismo.

También pide que se informe a la abogada sobre los delitos que se le atribuyen dentro de la carpeta de investigación en contra de la abogada.

El caso se mantiene en medio de señalamientos contrapuestos: Calles atribuye la investigación a actuaciones del INE y la FGR, mientras que el INE ha rechazado haber presentado una denuncia penal contra ella y ha señalado que las acciones promovidas por particulares no representan una actuación institucional del organismo.

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